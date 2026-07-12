大埔道變電單車拍攝熱點 警截7車疑非法改裝 

西九龍總區交通部執行及管制組人員於過去一周，於大埔道一帶展開針對性部署及執法行動，嚴厲打擊「非法賽車」、「超速駕駛」及「非法改裝」等違法行為。

行動中，警方共截獲1輛私家車及6輛電單車，懷疑曾作非法改裝或其車身構造違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經初步檢驗，涉事車輛懷疑涉嫌改裝「死氣喉」、車輛部件突出車身及引擎漏油等。目前，所有涉案車輛已遭扣留於九龍灣車輛扣留及檢驗中心以作進一步檢驗。



警方指出，雖然上址並非傳統賽車熱點，惟近期發現有人在該處進行拍攝活動，因而吸引大量電單車聚集及穿梭行駛。此等行為嚴重危害其他道路使用者及駕駛者的人身安全，並對附近居民造成極大滋擾。

所有涉案車輛已遭扣留於九龍灣車輛扣留及檢驗中心以作進一步檢驗。警方提供

所有涉案車輛已遭扣留於九龍灣車輛扣留及檢驗中心以作進一步檢驗。警方提供

所有涉案車輛已遭扣留於九龍灣車輛扣留及檢驗中心以作進一步檢驗。警方提供



警方強調馬路並非私人賽道，駕駛非法改裝車輛除違反法例外，更會嚴重影響車輛結構及操控性能，隨時引致致命交通意外。危險駕駛及非法賽車均屬嚴重罪行，一經定罪，駕駛者將面臨監禁、高額罰款及長期停牌等嚴重法律後果，切勿以身試法。



警方將繼續採取嚴厲的交通執法行動，全力打擊非法賽車及改裝車輛，以確保道路暢通、保障市民生命安全，並全面提高道路使用者的安全意識。