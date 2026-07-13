最佳刑事調查隊系列｜堅守「民生無小事」信念 將軍澳CID第6隊憑觸覺破店舖連環盜竊隊

警務處早前舉行2025年度「總區最佳刑事調查隊」頒獎禮，旨在弘揚警隊人員的專業精神及團隊合作，以持續提升警隊整體服務質素。其中獲獎團隊將軍澳警區刑事調查隊第6隊曾憑藉敏銳的偵緝觸覺和鍥而不捨的專業精神，在一宗店舖盜竊案中順藤摸瓜，一舉偵破多宗相關的盜竊案，榮獲「總區最佳刑事調查隊」嘉許。帶領這支團隊的偵緝督察方妙群分享道，「我們一直堅守『民生無小事』的信念，無論案件性質或大小，我們都會盡力去做，以專業精神追查到底，體現警隊守護社會的承擔。」

小隊人員憑藉在案件調查和團隊協作表現出色，獲頒「總區最佳刑事調查隊」獎狀。

於去年8月，當時將軍澳警區刑事調查隊第6隊接報，一間運動用品店發生店舖盜竊，經調查後，人員拘捕了一名涉案男子。偵緝督察方妙群透露，在後續調查和審視證據時，閉路電視片段顯示疑犯在犯案時行動迅速，手法極為純熟，故懷疑他牽涉更多同類案件，及後進一步調查被捕人的電話時，發現他曾在二手買賣平台上以低於市價放售一些健身蛋白粉與風靡一時的「盲盒」潮玩公仔，團隊作出進一步調查後，發現該男子曾多次干犯店舖盜竊。

偵緝警長江紹基補充，調查顯示該名男子在網上平台開設售貨服務，待有人下單後便會到不同商店落手，亦會透過物流公司寄出貨物，以避開當面交收的風險。經深入調查相關的寄件紀錄和閉路電視片段後，成功鎖定犯人多次犯案的軌跡。「刑偵工作講求敏銳思維，以及認真和堅持不懈的心態，否則稍有鬆懈，便可能錯失關鍵線索。」

要將疑犯牽涉的多宗店舖盜竊案成功定罪，仍需更多關鍵證據，鑑於拘留時間有限，團隊必須與時間競賽。江紹基憶述，團隊人員把握時間，全隊分頭行事，「直踩」十多小時跑遍全港十多間涉案店舖，逐一翻查閉路電視，搜集證據，成功疏理出疑犯在各間店舖的作案時間和涉案物品，成功拼湊出10宗相關店舖盜竊案的完整證據鏈，最終疑犯在法庭上被判罪成。

方妙群分享道，真實的刑事偵緝工作並不像電視劇般充滿戲劇性，現實中不會憑空出現犯罪情報，所有證據和線索都要靠刑偵人員一點一滴搜集與整理。雖然過程漫長又艱辛，但每當成功破案，總會為自己帶來莫大滿足感：「破案線索不會無故出現，只有靠我們『揼石仔』拼湊出來。看到工作成果後，雖然會感到疲憊，但內心卻無比充實。」

談及獲頒「總區最佳刑事調查隊」嘉許，她認為榮譽屬於整個團隊：「我們團隊的氣氛很好，除了工作上的默契，公餘時亦不時聯誼，甚至會邀請隊員家屬一同參與。」她補充指，自己時常勉勵隊員，要時刻謹記「做好一個警察」的初心：「當我們穿上制服、承擔起警察這個身份時，肩負的是市民對警隊的期望，無論處理任何案件，都絕不能辜負他們的信任。

將軍澳警區刑事調查隊第6隊成員致力守護市民生命財產安全，不時破獲偷竊案件，偵緝督察方妙群憶述其中一宗案件，指一名女子去年3月在將軍澳一間超級市場購物後，不慎將電話遺留在現場，折返時發現已被盜去，小隊成員立即展開調查，翻查閉路電視並迅速鎖定一名男子並將其拘捕。

她續稱，事主在警署心急如焚、更一度落淚，電話內除了重要資訊，更珍藏許多珍貴照片，希望警方能幫她找回失物，「捉到犯人，但未能尋回失物，對事主而言其實沒太大意義。平時我們未必會參與很多大型行動，但我們接觸的往往是市民最切身的求助，不論案件大小，我們必然會盡力幫助每位市民。」

團隊人員在調查時得知，疑犯偷走電話的目的是嘗試盜用其電子支付工具，操作失敗後便將電話丟進一個屋苑的垃圾桶內。團隊為了盡力尋找事主的財產，隨即前往相關屋苑，並在垃圾房翻找失竊的手機。

有份參與行動的偵緝警員方擎楓坦言，當時環境相當惡劣，垃圾堆積如山、臭氣熏天，要從中找到一部電話猶如「大海撈針」，但他與隊員仍然堅持逐袋垃圾打開搜查，經過一番苦戰，最終成功於垃圾堆中找回失物。

「大眾未必會想像到我們為了幫市民尋回一部遺失的電話，會不顧骯髒翻找垃圾堆。」他感言，這個經歷相當難忘，但比起在垃圾堆中「尋寶」的過程，當看到事主因失而復得而露出笑容時，更令他銘記於心，「我們的辛苦是完全值得的。」

記者 麥鍵瀧