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強颱風巴威威脅台日浙閩 今明高鐵及多間航空公司班次延誤或取消（附列表）

突發
更新時間：06:51 2026-07-11 HKT
發佈時間：06:51 2026-07-11 HKT

強颱風巴威（BAVI）正步步迫近台灣及日本沖繩一帶，另外香港天文台表示，巴威今日（11日）將橫過台灣以東海域，隨後移向浙江南部至福建北部一帶。受到惡劣天氣與內地鐵路單位調度影響，本港海陸空交通今明兩日（11及12日）首當其衝，高鐵多班前往華東及廣東的列車宣布取消；本地四間航空公司亦宣布取消或延誤數十班來往台北、高雄、沖繩、上海等地的航班，大批旅客行程受阻。航空公司的票務部門已緊急啟動應變機制，為受影響旅客免手續費安排更改機票或退款。

高鐵長途線大停擺 上海福州等列車悉數取消

陸路交通方面，高鐵香港西九龍站接獲內地鐵路單位通報，因應強颱風巴威的外圍風雨及安全考慮，今日及明日（11日及12日）多班跨境長途列車被迫取消，其中包括來往上海虹橋站、福州站以及部分來往廣州南站的班次。港鐵呼籲前往內地的旅客在出發前，透過12306網站或高鐵網頁查閱最新的列車班次資訊。

四大航企暫停台日及華東線 國泰取消逾三十班機

航空交通方面同樣陷入混亂，台灣、日本沖繩及內地華東地區（包括上海、杭州、寧波、福州、溫州及舟山）的航班幾近停擺。

國泰航空、香港快運（HK Express）、香港航空及大灣區航空昨日起陸續宣布調整今日的航班。當中以國泰的航線影響較大，一口氣取消了超過30班來往台北、高雄、上海浦東及杭州等地的航班；香港快運及香港航空來往台台兩地的多個早機及中午後班次亦悉數取消，前往沖繩及石垣島的班次則普遍延誤至傍晚或明日方能起飛。

大灣區航空亦宣布取消台北及舟山航班。四大航企均強調，已推出特別票務政策，豁免受影響旅客更改行程、轉航線或退票的手續費。

天文台料巴威移向浙江 本港高溫達35度觸發驟雨

雖然強颱風巴威未有直接吹襲本港，但其威力不可小覷。天文台預計，巴威今日移向浙江南部至福建北部後，其外圍強烈的下沉氣流將全面籠罩廣東沿岸。

受其影響，本港今明兩日天氣大致晴朗，但同時會迎來極端酷熱的天氣，市區最高氣溫預料高達35度，新界地區更會再高一兩度。天文台警告，極端高溫極可能在局部地區觸發突發性驟雨及狂風雷暴，提醒市民外出除要注意防暑防曬外，亦需留意天氣突變。

受強颱風巴威影響 7月11日高鐵列車取消安排

來往目的地 受影響日期 班次安排
上海虹橋站 7月11日、7月12日 全面取消
福州站 7月11日、7月12日 全面取消
廣州南站 7月11日、7月12日 部分列車取消

受強颱風巴威影響 7月11日航空公司航班最新安排

1. 航班取消

航空公司 目的地 涉事航班編號及原定起飛時間
香港快運 高雄 UO130 (08:00)、UO136 (12:45)
  台中 UO192 (07:55)、UO102 (09:30)、UO172 (11:05)
  台北 UO110 (10:55)、UO112 (12:35)、UO114 (14:55)、UO116 (18:40)
香港航空 台北 HX252 (09:15)、HX254 (12:55)、HX260 (16:20)、HX282 (18:50)
國泰航空 台北 CX422 (07:10)、CX488 (08:00)、CX564 (08:10)、CX530 (08:35)、CX466 (09:00)、CX450 (09:55)、CX494 (10:10)、CX5110 (10:55)、CX400 (13:10)、CX420 (13:35)、CX472 (15:45)、CX402 (18:15)、CX464 (19:20)、CX408 (22:50)
  台中 CX5172 (11:05)
  高雄 CX432 (08:35)、CX424 (11:05)、CX5136 (12:45)、CX458 (16:35)、CX448 (21:40)
  上海浦東 CX360 (13:40)、CX380 (15:00)、CX364 (17:25)、CX362 (19:20)、CX302 (21:05)
  寧波 CX956 (11:00)
  杭州 CX958 (07:45)、CX960 (12:15)、CX962 (16:00)、CX964 (20:10)
  溫州 CX384 (08:30)
  福州 CX914 (08:30)、CX990 (17:40)
大灣區航空 台北 HB702 (08:00)、HB704 (18:30)
  舟山 HB866 (08:25)

2. 航班延誤 / 更改起飛時間

航空公司 目的地 航班編號 原定起飛時間 更改後起飛時間
香港快運 沖繩 UO842 7月11日 07:00 7月11日 17:50
  沖繩 UO844 7月11日 14:25 7月11日 17:50
  沖繩 UO824 7月11日 15:50 7月11日 18:50
  石垣 UO858D 7月11日 07:40 7月12日 10:30
  寧波 UO226D 7月11日 19:50 7月12日 07:00
香港航空 沖繩 HX676 7月11日 07:15 7月11日 14:10
  沖繩 HX658 7月11日 23:20 7月11日 15:10
國泰航空 寧波 CX5226 7月11日 19:50 7月12日 07:00
大灣區航空 沖繩 HB336 7月11日 08:15 7月11日 17:25

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