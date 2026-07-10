多名大漢持鐵通闖入土瓜灣車房尋人 職員報警後散去

今（10日）午1時許，土瓜灣靠背壟道85號一間車房，數名戴口罩的大漢手持鐵通闖入，殺氣騰騰，職員擔心有人搗亂，於是報警，警員到場前眾人已散去。

多名大漢闖入一間車房。

據車房負責人James表示，眾漢手持鐵通上門，聲稱要找一名人士，一度氣氛緊張，因沒有他們要找的人，最終離去，車房沒有損失。