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國泰東京返港航班遇惡劣天氣 降落復飛機尾觸踫跑道 民航處促交報告

突發
更新時間：07:17 2026-07-10 HKT
發佈時間：07:17 2026-07-10 HKT

國泰航空一班由日本東京成田機場飛往香港的客機，上周五（3日）在香港國際機場降落時，疑受到惡劣天氣影響導致降落不順，機長隨即採取「復飛」（Go-around）程序，詎料在飛機再度拉起升空期間，機身尾部與跑道表面發生觸碰。客機其後安全降落，全機乘客及機組人員安然無恙。民航處已就事件要求國泰提交報告。

國泰航空發言人證實，涉事航班為上周五由東京成田機場返港的CX509航班。事發時由於香港國際機場周邊的天氣情況欠佳，航機在嘗試降落期間決定終止程序並進行復飛。然而在復飛過程中，航機的機身尾部不慎接觸到跑道表面，即航空界俗稱的「擦機尾（Tailstrike）」。

航機隨後成功安全降落香港國際機場，最終如常滑行至指定停機位讓乘客登機。國泰強調，事件中所有乘客及機組人員均安全無恙。公司的工程團隊目前正對涉事客機展開技術檢查，航機完成維修後會重新投入服務。

民航處稱，已要求國泰交報告，並會與民航意外調查機構配合，繼續跟進事件。

 

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