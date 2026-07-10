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華富邨謀殺案｜扼頸可致窒息大腦缺氧 法醫指持續三分鐘足致命

突發
更新時間：06:16 2026-07-10 HKT
發佈時間：06:16 2026-07-10 HKT

香港仔華富邨發生謀殺案，兩名5旬女子因小事爭執後大打出手，據了解，其中一人被對方扼頸及跪腹，持續近三分鐘，導致她當場昏迷，送院搶救不治。有齒科法醫指出，扼頸行為可導致窒息及大腦缺氧，持續壓迫三分鐘的扼頸更可足以致命，

跪腹可使器官破裂流血

齒科法醫梁家駒向《星島》表示，扼頸與「上吊」同樣會導致窒息，而持續兩至三分鐘已是「好長時間、可以致死」。他解釋，因人體大腦缺氧超過3分鐘，腦細胞便會開始死亡，這亦是心肺復甦強調「黃金三分鐘」急救的原因。

齒科法醫梁家駒表示，扼頸與「上吊」同樣會導致窒息，而持續兩至三分鐘已是「好長時間、可以致死」。
齒科法醫梁家駒表示，扼頸與「上吊」同樣會導致窒息，而持續兩至三分鐘已是「好長時間、可以致死」。

相較扼頸行為，他認為跪腹則未必會直接導致死亡，即使情況嚴重至肝臟等器官破裂流血，只要及時送院，依然可以透過手術控制傷勢。不過，目前未知死者是否患有隱疾，有可能是爭執期間誘發其他原因致命，仍需等待完成解剖才能作實真正死因。

勒頸致死主要原因為氣道阻塞導致窒息或頸部血管因外力壓迫而阻塞，人體可於數秒內失去意識並昏迷，持續受壓數分鐘更會引發更腦細胞壞死甚至死亡。香港過去亦曾發生因扼頸引致死亡的慘劇，其中2024年7月，慈雲山一名男子疑因女友移情別戀展開激烈爭執，期間以雙手向對方扼頸持續數分鐘，令對方昏迷並失去呼吸，驗屍報告顯示死因為窒息致死。記者 麥鍵瀧

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