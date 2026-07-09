海關查荷蘭抵港貨櫃 揭逾2000萬元K仔扮糖塊藏膠桶內 2男收貨被捕

海關於葵涌和土瓜灣破獲兩宗毒品案件，共檢獲56公斤懷疑氯胺酮、1.2公斤懷疑可卡因及800克懷疑霹靂可卡因，估計市值共約2300萬元，並拘捕3名懷疑涉案人士。海關指其中一宗案件涉及海運拼裝貨櫃，販毒份子以外型及顏色與氯胺酮相似的糖塊作為掩飾，用相同包裝的白色膠桶裝載，並混雜在同一批貨物，企圖魚目混珠。

首宗案件中，海關於7月3日透過風險評估在葵涌海關大樓驗貨場檢查一個來自荷蘭的40呎海運拼裝貨櫃。當時貨櫃內有13批不同種類的貨物，其中有一批貨物報稱載有糖塊。

根據貨物資料顯示，貨物的收貨公司是一間新成立的貿易公司，加上貨物來自毒品來源地，關員遂打開檢查。海關於貨櫃中間位置發現78桶白色膠桶裝的糖塊，當中有8桶的重量較輕，與桶面所標示的10公斤並不相符，加上膠桶的X光影像顏色與密度明顯不一，顯示為非有機物，打開檢查後，雖桶內物品看似糖塊，但晶狀物較為細碎，色澤暗啞，經快速毒品測試，證實樣本對氯胺酮呈陽性反應，最後檢獲約56公斤懷疑氯胺酮毒品，市值約2,130萬元。

海關隨即採取監控遞送行動，並在昨日（8日）於文錦渡拘捕兩名年齡分別為42歲及43歲男子。當時其中一名男子到元朗一物流貨倉提供貨物，之後將貨物裝入貨車內，前開車前往文錦渡另一個物流貨倉，將貨物轉交予另外一名涉案男子。

被捕的42歲男子報稱司機，收取1,300元去提取及運送貨物，現正保釋侯查。至於43歲的被捕男子則報稱物流管工，將被控以一項企圖販運危險藥物罪名，明日（10日）在粉嶺裁判法院提堂。

海關指，毒販利用外型及顏色與氯胺酮相似的糖塊作為掩飾，用相同包裝的白色膠桶裝載，並混雜在同一批貨物，企圖魚目混珠。 販毒集團其後利用多間物流公司作運輸安排，做法相當狡猾。希望可以不現身遙距操控，利用海路物流運輸鏈以進行販毒活動。

第二宗案件中，海關人員昨午在土瓜灣進行反毒品行動，其間截查一名58歲形跡可疑的男子並押解他到附近一個住宅單位搜查，檢獲約1.2公斤懷疑可卡因、800克懷疑霹靂可卡因及一批懷疑毒品包裝工具，遂將該名男子拘捕。案件仍在調查中。