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紅磡貿易公司賣冒牌華為小米手機 海關檢600萬貨拘3男女 教4大特徵分真假

突發
更新時間：16:41 2026-07-09 HKT
發佈時間：16:41 2026-07-09 HKT

海關前日（7日）破獲一宗牽涉一間貿易公司在網上售賣冒牌電話的案件，檢獲5400件冒牌物品，包括手提電話、耳機、充電器等，市值約600萬元，並拘捕3名外籍男女，分別為間貿易公司的經理及董事。海關指，涉案貿易公司主力將貨物轉口至中東國家，並自設假網店企圖欺騙消費者，以正價約八折的價錢出售假貨。

海關早前接獲商標持有人舉報，指有一間貿易公司在網上售賣冒牌電話，遂展開深入調查，並在商標持有人協助下，於前日展開執法行動，突擊搜查一個位於紅磡的商廈單位，檢獲一批懷疑冒牌物品。

行動中，海關拘捕3名外籍人士，涉及兩男一女，年齡介乎35至46歲。涉案兩名男子分別是涉案公司的經理以及董事，而涉案女子則為涉案公司董事。他們全部獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除會有更加多嘅人被捕。

假貨走平價路線 售價為正貨大約八成

海關版權及商標調查科調查主任廖聞晉在記者會上表示，涉案貿易公司主要從事轉口業務，初步調查顯示冒牌電話主要銷往中東地區。為增加盈利，該公司自設網站，刻意營造具規模的網店形象以贏取消費者信任。涉案的冒牌電話主要走平價路線，售價約為800至1,000元，為正貨價的大約八成。

4大特徵分辨真偽 仿真程度不高

海關亦發現行動中檢獲的懷疑冒牌電話，抄襲正貨品牌的外觀設計及其註冊商標，主要有4大特徵去分辨真偽。該批冒牌手機雖然能夠正常開機及運作，但其仿真程度不算極高，假貨盒身的序號，在S和N中間有斜線的標點符號，而真貨則欠奉；冒牌電話背面的貼紙，貼得比較傾斜，而正貨則相對平整；冒牌電話背面的一組英文字母中間缺少空格，正貨字與字之間有空格；冒牌電話充電器上的英文「communications」出現串錯字的情況。根據記者會上展示的證物，海關檢獲的手機大多為華為Y6、華為Y7 Prime、小米紅米Redmi 13C及14C 。

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