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反黑組聯交通部消防冚馬鞍山鬼油站拘4男 檢6000公升柴油扣3貨車

突發
更新時間：20:55 2026-07-08 HKT
發佈時間：16:11 2026-07-08 HKT

販賣私油猖獗，執法部門重拳打擊！鑒於非法流動加油活動有上升趨勢，沙田警區反三合會行動組及新界南總區交通部今日（8日）上午聯同消防處打擊非法燃油轉注特遣隊人員，於沙田區一帶展開針對性打擊非法加油站活動的行動。

行動中，人員於馬鞍山瑞祥街突擊搜查3部停泊在上址的2輛輕型貨車及1輛中型貨車，發現大批入油工具，並共檢獲約6000公升柴油，市值約20萬元，以及檢獲超過7萬元現金。

人員截查3名相信在非法加油站工作的本地男子，年齡介乎25至51歲，他們均涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產（洗黑錢）」被捕。另外，人員亦在馬鞍山區西沙路拘捕一名懷疑與案件有關的33歲本地男子，涉嫌「洗黑錢」。被捕人士現正被扣留調查，案件交由沙田警區反三合會行動組跟進。新界南總區交通部人員亦已扣查該三輛涉案貨車作進一步檢驗。

消防處已檢走涉案柴油並將向法庭申請充公，亦會以涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》檢控涉案人士。

警方在完善路截獲一輛運載私油的四驅車。
警方在完善路截獲一輛運載私油的四驅車。

此外，新界北區警員今晨(8日)巡經大埔完善路近大埔海濱公園巴士站對開時，發現一輛掛上中港車牌的四驅車形迹可疑，上前截查，揭發油缸曾經改裝，車上載有多個藍色膠桶燃油。

據悉，男司機為持工作簽證來港的外勞，在三門仔魚排工作。今晨駕車往沙田購買燃油，返回三門仔時遇查。人員初步調查後，召消防處到場協助及檢走該批燃油，其後向司機發出傳票。

相關新聞：警西貢打擊「鬼油」船 檢3000升私油 拘捕多人扣兩車

 

 

 

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