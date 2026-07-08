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國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作

突發
更新時間：16:04 2026-07-08 HKT
發佈時間：11:50 2026-07-08 HKT

國泰航空一班由香港前往倫敦的客機，上周六（4日）在東歐羅馬尼亞上空一度與控制塔失去聯絡，北約派出戰機升空警告。

匈牙利防長在社交網站貼文，指一架從香港去英國倫敦的空中巴士A350客機，上周六下午近兩時飛到羅馬尼亞上空時，與控制塔失去聯絡。事件觸發北約快速反應警報，與羅馬尼亞接壤的匈牙利，空軍接報後派戰機升空作目視警告。涉事客機隨即聯絡控制塔，戰機隨後返回空軍基地。

據了解，涉事的是國泰航班CX257，機上最多載有334人。客機當日準時抵達倫敦希斯羅機場。

匈牙利防長在社交網站貼文。
匈牙利防長在社交網站貼文。

國泰：航班一直沿用經批准的航道運作 機上所有人安全無受影響

國泰航空回覆《星島頭條》查詢時表示，7月4日由香港前往倫敦希斯路的CX257航班，航機曾與途經的航空交通管制部門經歷短暫通訊中斷。有關當局按照國際公認處理程序，作出攔截程序安排。航機的通訊其時亦恢復正常，並繼續按原定計劃前往目的地。該航班一直沿用經批准的航道運作，而期間航機或所有機上人員的安全均沒有受到任何影響。機組人員當時立即通報有關事件，而目前有關調查仍在進行中。

北約派出戰機升空警告。
北約派出戰機升空警告。
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