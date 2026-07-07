私煙藏入偽裝變壓器 借網購集運偷運來港 海關連拘3男檢百萬元貨

香港海關日前在深圳灣口岸破獲一宗利用網購集運走私香煙的案件。關員在一部入境車輛上，發現6個偽裝成變壓器的密封金屬箱，內藏約4.8萬支私煙，司機被捕。海關隨即監控遞送，翌日於洪水橋一間網購自提點截獲另外兩名收貨男子，並在他們貨車上搜出類似金屬箱。兩次行動共檢23.4萬支私煙，市值約105萬元，應課稅值約77萬元。

香港海關周日（7月5日）於深圳灣口岸，截查報稱載有衣物、耳機、面膜等的一部入境集運車輛。由於X光影像顯示部分貨物有可疑，海關遂開箱檢查，最終發現6個偽裝成變壓器的密封金屬箱。關員爆破後在箱內發現約4.8萬支私煙香煙，遂拘捕60歳車輛男司機。

海關稅收罪案調查科接手調查並監控遞送，至周一（7月6日）兩名男子駕駛另一貨車到洪水橋一自提點。準備取貨之際被海關拘捕。隨後，關員又在他們貨車貨斗內，再發現另一批相似金屬箱，經爆破後再檢獲18.6萬支私煙。

3名涉案男子介乎25至61歲，行動中海關共檢獲23.4萬支私煙，巿值約105萬元，應課稅值約77萬元。海關相信，不法集團透過知名網上購物平台發單，並經與平台合作的物流公司，將私煙經陸路口岸送到香港不同自提點，隨後集團安排司機到不同自提點提貨，企圖以化整為零手法減低風險。

海關強調會從堵截不同渠道，全方位打擊私煙，並將向法庭申請充公用作運載私煙的車輛。市民可透過24小時熱線（182 8080）、專用電郵（[email protected]）或網上表格舉報懷疑私煙活動。