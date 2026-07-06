Ｏ記臥底破黑幫操控地盤飯盒集團 每年營業額$1200萬 拘和勝和情侶檔主腦等125人

黑幫「和勝和」覬覦近年東九龍區多個公私營住宅動工，建築工人對外賣飯盒需求大增，利潤可觀，以「一條龍」經營方式，開設無牌食物製造工場 ，製造、運送及販賣飯盒予地盤工人，更以非法手段脅逼其他飯盒供應商提交保護費。警方有組織罪案及三合會調查科（Ｏ記）今年3月起展開代號「利針」的反三合會行動，派出臥底探員喬裝飯盒供應商，遭勒收7萬元入線費，另加每月3000元「陀地費」。O記在7月3日及4日展開大型拘捕行動，以「自稱三合會成員」、「勒索」、「刑事恐嚇」、「洗黑錢」、「經營無牌食肆」及「經營賭博場所」等罪拘捕125人，當中包括1對情侶檔集團主腦、骨幹成員及員工，調查顯示，犯罪集團每月營業額約100萬，而每年營業額高達1200萬元。

警方有組織罪案及三合會調查科署理高級警司歐陽德講述案情時表示，隨著東九龍區多個公私營住宅項目相繼動工，包括4個位於秀茂坪及2個位於西貢區，因此建築地盤工人對外賣飯盒需求顯著上升，由於地盤飯盒生意有穩定客源，亦有持續收入，吸引一個活躍九龍區的三合會幫派，企圖用非法暴力手段介入並壟斷地盤飯盒生意。此外，警方留意到黑社會集團除壟斷地盤飯盒生意外，亦染指其他違法活動，包括經營非法賭博場所，以增加不法收入。



通過情報分析及深入調查，一個活躍於九龍區黑幫，欲壟斷住宅地盤飯盒生意，由2023年至2025年，至少有4宗刑事案與地盤飯盒有關，包括以勒索、縱火及刑事毀壞等非法暴力手段，驅趕其他合法經營者，以非法手段暴力排除其他飯盒供應商或脅逼其他飯盒供應商提交數千至數萬元的「保護費」，藉此壟斷地盤的飯盒生意，以增加黑幫收入來源。



警方有組織罪案及三合會調查科自今年3月起進行代號「利針」的臥底行動，派出多名探員喬裝成不同角色，滲入目標地盤搜集證據。在過去星期五及六，即7月3日至4日，警方見時機成熟，同時也為響應粵港澳三地打黑的雷霆行動2026，有組織罪案及三合會調查科聯同東九龍總區反三合會行動組及食環署採取收網行動。

警破無牌食品製造工場 拘125人 包括集團主腦及骨幹成員



整個行動中共搗破由該黑社會集團營運的一個無牌食品製造工場 / 食肆，四個由該黑社會集團操控的非法賭博場所，一共拘捕125人，包括48男77女，年齡介乎22至81歲，當中包括4名該黑社會集團主腦、骨幹成員及5名員工。



被捕人士涉嫌干犯「自稱三合會會員」、「勒索」、「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」、「洗黑錢」、「經營無牌食肆」、「無牌販賣」、「經營非法賭博場所」及「在非法賭博場所內賭博」等罪。在整個行動中，警方檢獲超過50萬元現金，五隻總值港幣120萬元的名錶，兩架運送飯盒的貨車，以及面值約$170萬元的賭具等。



任雪瑩總督察講述該地盤飯盒壟斷集團的運作模式時表示，警方通過情報分析及深入調查，有黑社會背景人士涉嫌操控建築地盤飯盒供應，透過滋擾、恐嚇及勒索等手法，壟斷東九龍住宅地盤外的飯盒銷售，並從中獲利。



經過一段時間情報收集及深入調查，警方發現一個有三合會背景的犯罪集團，由4名骨幹成員組成，以「一條龍」經營方式，開設無牌食物製造工場 / 食肆，製造、運送及販賣飯盒予地盤工人。有關集團分工明確，組織有序。



集團主腦為一名64歲本地男子，為壓低營運成本，在西貢搭建一個鐵皮屋作為無牌食物製造工場，並交由其53歲女友負責管理。工場內聘請本地勞工，以簡陋器具在衛生情況欠佳環境下，處理來源不明的食材，製作飯盒作販賣用途。



與此同時，主腦會安排另外兩名集團成員及受聘工人，負責將飯盒運送至東九龍區的建築地盤外，並設置攤檔，作即場售賣。為防止新的飯盒供應商進入地盤範圍，集團成員會親自到地盤內巡查。當發現有新面孔出現時，就會以滋擾、刑事毀壞及恐嚇手段，去驅趕其他經營者；或以非法手段脅逼其他飯盒供應商提交保護費，企圖維持對相關地盤飯盒供應的壟斷。

O記派5名臥底探員假扮新進飯盒供應商 集團主腦即勒索$7萬入線費 兼$3000月費



今年3月，O記派出5名探員喬裝成新進駐的飯盒供應商，在東九龍區建築地盤外進行試探性擺賣。當探員到達秀茂坪其中一個大型住宅地盤外擺賣時，隨即被該集團的成員接觸及滋擾，恐嚇喬裝探員及毀壞喬裝探員用作販賣飯盒的物品。其後，集團主腦更向喬裝探員提出勒索要求，聲稱需收取一次性港幣7萬元的「入線費」，以及每月港幣3,000元的「月費」，即所謂「陀地費」，以換取在地盤經營飯盒生意的權利。



警方調查亦發現，該集團每日於東九龍區的建築地盤販賣800個飯盒，每個飯盒售價50元，每月營業額約100萬元，而每年營業額可近1200萬元。而有關成員亦會利用其名下的銀行戶口，清洗懷疑犯罪得益，調查發現，於2023年至2026年期間，有關犯罪集團共清洗高達港幣6,400萬元的懷疑犯罪得益。



劉詠琳高級督察講述拘捕行動細節時指出，7月3日當犯罪集團主腦在秀茂坪一個屋苑地盤外，向喬裝探員收取所謂「陀地費」，埋伏人員見時機成熟，立即採取拘捕行動，以涉嫌「自稱三合會成員」、「勒索罪」、「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」以及「洗黑錢」罪名，拘捕一名64歲本地男子，相信為集團主腦。



隨即Ｏ記聯同東九龍總區反三合會行動組，以及食物環境衞生署人員，突擊搜查犯罪集團位於秀茂坪安達臣道地盤一帶的四個無牌飯檔，並以「無牌販賣」及「阻街」罪名，拘捕5名年齡介乎36至55歲的本地男女(4女1男)。被捕人士全部是犯罪集團所聘用的飯檔職員。

警方聯同食環署搗破無牌食物製造工場 拘3男女



與此同時，警方亦聯同食環署人員於同日，突擊搜查西貢一個由集團設立的無牌食物製造工場，並以涉嫌「洗黑錢」及「無牌經營食肆」罪名，拘捕一名53歲本地女子；同時以涉嫌「刑事恐嚇」罪，當場拘捕另一名41歲本地男子。警方隨後，於西貢區內以涉嫌「自稱三合會成員」及「刑事恐嚇」罪名，拘捕一名49歲本地男子。



行動中，警方在該集團主腦的住宅單位內，檢獲5隻總值約港幣120萬元的名貴手錶，現金約5萬及兩部價值港幣60萬元的貨車用作派飯。



除經營及壟斷東九龍地盤飯盒生意外，調查及情報顯示該集團首腦亦涉足西九龍區非法賭檔營運。7月4日凌晨，警方亦再採取行動，成功搗破由犯罪集團所經營的4個非法賭博場所，共拘捕116人，包括44男72女（當中61人為本地人士、34人為持雙程證人士、21人為非華裔人士），年齡介乎22至81歲，涉嫌干犯「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」等罪行。行動中，警方檢獲約港幣50萬元現金及面值約170萬元嘅賭博工具。



歐陽德總結案情時指，今次行動，警方透過臥底探員蒐集情報及證據，以多機構合作模式，聯同食環署「全鏈條」打擊該黑社會組織的非法無牌食物加工場/食肆、飯盒售賣點、及其非法賭場，並對該集團首腦進行財富調查，相信已經重創該集團的收入來源，並達到預期成效。警方亦都會在「雷霆26」行動期間保持執法力度，以防該犯罪集團死灰復燃。

警呼籲地盤工人勿幫襯無牌飯檔 食材來源不明 危害健康



警方呼籲地盤工人切勿幫襯有關無牌熟食提供者，工場內衛生情況惡劣，食材來源不明，胡亂進食，有機會對自身健康造成危害。更不應該助紂為虐，為黑社會創造收入；此外，警方亦想借今次行動證明警方絕對有能力以及信心針對黑社會份子的任何非法活動，並呼籲任何合法飯盒商販或建築工人，如遭受黑幫份子滋擾，應即時挺身而出向警方舉報；而根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第23條「勒索罪」及 第200章《刑事罪行條例》第24「刑事恐嚇罪」條，均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可分別被判囚14年及五年，市民切勿以身試法。