大埔公路奪命車禍│死者愛錫家人 身兼數職養家 胞姊：佢係好好嘅弟弟

大埔公路發生奪命交通意外，姓譚（21歲）慘死鐵騎士Jason，生前是一名汽車迷，現於柴灣寶馬車廠做學徒，希望將來擁有自己的車房。在胞姊眼中，Jason是一名不把愛掛在嘴邊的硬漢，但卻非常着緊家人，他把大半收入奉獻給家庭，父親患病時，他不辭勞苦陪伴覆診，胞姊慨嘆：「佢係好好弟弟，下世都想同佢做姊弟。」

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Jason離世噩耗傳出後，母親趕到醫院見愛兒最後一面，悲慟不已。她對《星島頭條》記者表示：「每次見到電單車意外都好擔心，勸過佢唔好揸咁大馬力嘅電單車。」

Jason生於破碎家庭，父母離異，他與胞姊隨父親生活。他中學畢業後原打算報讀香港專業教育學院（IVE），因父親重病而告吹，他身兼數職養家，早上替做魚檔的外婆開檔，中午在車廠做學徒，夜晚又做兼職，胞姊坦言：「見到佢咁辛苦，自己都覺得好難過。」

在寶馬車廠做學徒 夢想擁有自己車房

兩姊弟平日會傾心事，胞姊指Jason是汽車迷，上至電單車、下至私家車無一不愛，他說過想擁有自己的車房，且身體力行，在寶馬車廠做學徒，吸收經驗，希望將來大展拳腳。

她說，弟弟比較冷酷，不喜歡說肉麻的東西，但她感受到他的愛和溫暖：「以前佢會揸私家車送我返工，接我放工，粒聲唔出送份生日禮物畀你。」父親患有頸椎及腰部毛病，做過多次手術，Jason會向母親借來私家車，載父親去不同地點覆診及看醫生，大半收入做家用，不用父親工作和憂心。

胞姊又說，弟弟考獲電單車牌約兩年，之前揸較細馬力的綿羊仔，約兩個月前才買了這部大馬力電單車，他放假喜歡駕車前往大埔公路，因為知道多龍友拍照，希望自己駕駛電單車的英姿會上載fb專頁。

她相信Jason今早亦是去大埔公路兜圈，其間發生意外，由於網上片段僅得相撞一刻，沒有失控前的過程，她希望更多片段曝光，讓家人清楚整個意外經過。而Jason意外後手部折斷，面部卻沒傷痕，相信傷及內臟喪命。

事發於今（5日）午3時21分，Jason駕駛電單車沿大埔公路往方向行駛，在沙田嶺段、近九龍水塘對開出彎時失控翻側，磨地剷過對面線，狂撼機動三輪車，最終傷重不治。