南寧艦、衡陽艦編隊抵港 尖沙咀海旁市民夾岸歡迎 自備「長短火」打卡留念

香港回歸視國29周年，中國海軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的編隊，於今日（7月2日）早上抵達本港，展開為期5天的開放參觀和文化交流活動。早上7時許，尖沙咀海傍已有大批市民夾岸觀迎軍艦抵港，不少人更帶備相機「打卡」，拍下編隊抵港的畫面。

來自珠海的朱先生，今晨一早到尖沙咀海旁，等待軍艦抵港。他指昨日已由珠海來港，今早6時起床出發，專程到尖沙咀拍攝軍艦來港的時刻。他笑言今日藍天白雲，相信收穫甚豐，又指自己心情非常興奮和激動，能夠見證軍艦來港，極具紀念意義。他形容香港回歸29周年，軍艦來港對一國兩制有重大意義，能夠見證國家強大，故他拍下軍艦來港「最有價值嘅畫面」。

悉尼來港旅遊的葉先生，剛巧遇到有軍艦進港，故他特意到尖沙咀觀看，形容自己心情比較激動。來自內地的市民高先生，他身穿印有「中國海軍998護航編隊亞丁彎」字樣的上衣，到尖沙咀海旁觀看軍艦抵港，並透露自己是退役軍人，故對軍艦來港特別有情懷。

另一名來自廣州的市民高先生，當知道軍艦來港後亦專程來港觀看。他特別帶備相機和腳架，在尖沙咀海旁拍攝軍艦，其間更有插起國旗，觀迎軍艦抵港。內地人甘先生指自己是「軍事迷」，故親身感受軍艦來港。

今次是南寧艦、衡陽艦首次抵港，由明天（3日）起至本月5日，兩艘軍艦將在昂船洲軍營碼頭向港澳市民、青少年學生等開放，並展開軍事體驗、訓練展示等交流活動。