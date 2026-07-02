塘尾道命案｜警再拘捕2名男子 共4人落網 單位檢多種毒品及壯陽藥迷姦水

旺角塘尾道22號長輝大廈周三（1日）下午發生命案，一名45歲男子昏迷送院後不治。警方深入調查後，再拘捕兩名涉案男子，至今共有4人被捕。據悉，警方在涉案單位檢獲多種懷疑毒品，以及懷疑壯陽藥及「迷姦水」等物品。

消息指，35歲姓何男住戶為報案人，案發前曾相約4名男友人到單位聚會，包括45歲姓陳男死者，其後部分人先行離開。隨後，男事主在衝突其間突然昏迷，何男見狀報警求助。警方及救護員到場後，發現死者赤裸倒臥客廳，當時仍有微弱呼吸，隨即送往廣華醫院搶救，惟最終不治。

據了解，警方在單位蒐證期間檢獲懷疑「冰」、「K仔」及大麻等毒品，以及懷疑壯陽藥及「迷姦水」等物品；警方亦於單位內檢獲一把利剪。警方初步檢查，死者身體、頭部及手腳有輕微傷勢。警方首先拘捕35歲姓何男子，涉嫌販運危險藥物；另一名58歲姓陳男子則涉嫌吸食危險藥物被捕。

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警方其後再於九龍城農圃道一單位拘捕53歲姓李男子，以及於秀茂坪樂華南邨展華樓一單位拘捕48歲姓盧男子，兩人同涉嫌吸食危險藥物，現正被扣留調查。案件交由旺角警區重案組跟進，死者死因仍有待驗屍確定。

據悉，死者與被捕人為朋友關係，正調查雙方爭執原因。

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