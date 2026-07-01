塘尾道命案｜據悉死者傷勢輕微 被發現時赤裸昏迷客廳 警搜屋檢獲毒品

旺角塘尾道22號長輝大廈今日（7月1日）下午近3時發生命案，一名40多歲男子送院搶救不治。據了解，報案人為一名30多歲男子，事後表示該單位為他居住，兩名爭執男子為他的朋友，分別40多歲及50多歲。他報稱，兩名朋友今日上門探訪，其間爆發衝突，當中有人持利剪襲擊對方，於是報案。

警方到場後，發現40多歲男子赤裸在客廳昏迷，有微弱呼吸，隨即將他送往廣華醫院，可惜最終搶救無效不治。警方在單位蒐證期間發現毒品，另初步檢查死者身體、頭部及手腳有輕微傷勢。目前，警方已拘捕報案人及50多歲疑犯，目前死者確實死因仍待調查。

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