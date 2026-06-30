海關截獲哥倫比亞抵港毒包裹 監控遞送拘兩女

香港海關昨日（6月29日）在香港國際機場、大角咀以及東涌檢獲共約5公斤懷疑可卡因、3.5克懷疑冰毒、0.3克懷疑海洛英以及少量毒品吸食工具，估計市值共約400萬元，並拘捕兩名涉案女子。

海關昨日透過風險評估，於機場查驗一件從哥倫比亞到港的空運包裹。經檢查後，海關人員於包裹內發現約五公斤懷疑可卡因。跟進調查後，海關人員昨日採取監控遞送行動，在大角咀拘捕兩名44和51歲的懷疑涉案女子。其後，海關在分別搜查兩人大角咀和東涌的住所，再檢獲3.5克懷疑冰毒、0.3克懷疑海洛英以及少量毒品吸食工具。案件仍在調查中。

涉案懷疑冰毒、懷疑海洛英和毒品吸食工具。海關圖片

海關強調會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取包裹或貨物用途。海關又提醒市民，切勿心存僥倖，鋌而走險。販運危險藥物屬嚴重刑事罪行，一經定罪，將對他們的前途造成嚴重影響。