保安局《國安檔案解密》全平台首播 唐英傑親自現身還原真相

保安局全新電視節目「《香港國安法》6周年 保安局呈獻：《國安檔案解密》」今晚（6月30日）首播，第一集共15分鐘講述唐英傑案，由正在服刑的唐英傑親身分享改變的心路歷程，亦有國安處總警司李桂華、懲教署懲教事務監督林賜良和西九龍機動部長警長李灝明公開案件的調查搜證過程，並分析法庭的裁決，餘下四集將回顧「羊村繪本案」、「譚得志案」、「光城者案」和「『35+』顛覆政權案」。

唐英傑為首名被控干犯《香港國安法》，於2020年7月1日駕駛插有港獨旗幟的電單車衝擊警察防線，其後被裁定「煽動他人分裂國家罪」和「恐怖活動罪」罪成，被判監禁9年。他在節目上側身背向鏡頭，重提參加活動的原因，由於「有不少網上資訊是反對政府，加上自己是用顏色政見去選擇朋友，身邊的朋友都是反對政府，所以當時做了一件令自己很後悔的事」。

他提到，自己改變的心路歷程，在剛被拘捕時「充滿不忿」，覺得「沒理由是我錯，都是用自己的方式表達自己的意見，別人都應該當我是英雄，支持我才對」；後來，他則認為應以不同的角度去看這件事，自己當時被這些資訊誤導了 ，「 叫人衝，自己鬆，有些人在外國逍遙快活」。

他在迷失的時參加更生計劃「沿途有理」計劃，明白到自己所做是嚴重傷害國家，之後決定鼓起勇氣申請做升旗手，更報讀立德學院，繼續之前未完成的學業，希望可有一個機會改過。他提醒年輕人，做事要三思而後行，「不要聽別人說就去做，一定要自己想清楚， 因為犯錯連累的不是你自己 還會連累你的家人」，又稱回想件事「覺得自己很蠢」，他最後向三位警察和一直照顧自己的家人道歉。

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國安處總警司李桂華表示，唐英傑的行為令人髮指，雖然他已受到法律的制裁，而且在懲教署的協助之下，改過自新，但他稱「絕對是不可以掉以輕心」，又稱在香港以至海外，反中亂港分子會透過不同的渠道去狡猾人心，企圖分裂國家，必須要認清他們的真正面目，不可以被他們矇騙，做出一些對國家安全不利的行為。

李桂華表示，香港以至海外，反中亂港分子會透過不同的渠道去狡猾人心，企圖分裂國家，必須要認清他們的真正面目，不可以被他們矇騙，做出一些對國家安全不利的行為。

懲教署懲教事務監督林賜良稱，唐英傑在參加了「沿途有理」計劃後，從思想偏激逐漸轉變到，懂得用不同角度去思考問題，處事方面懂得瞻前顧後，也願意用自己的故事，感化其他人去回饋社會，以提醒大眾切勿違法，以免付出沉重的代價等等，可見該計劃對於他的更生是有顯著的成效。

林賜良稱，唐英傑參加「沿途有理」計劃後，從思想偏激逐漸轉變到懂得用不同角度去思考問題。

一連5集的《國安檔案解密》由藝人陳啟泰主持，回顧「唐英傑案」、「羊村繪本案」、「譚得志案」、「光城者案」和「『35+』顛覆政權案」5宗重大國安案件的來龍去脈。節目由今日（6月30日）起，逢星期二晚上8時15分於HOY 78台播放，並於保安局官網、抖音、微博、小紅書等平台上載。

《國安檔案解密》節目由今日（6月30日）起，逢星期二晚上8時15分於HOY 78台播放。