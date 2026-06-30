珍惜生命｜屯門34歲男子工廈單位自縊 當場證實不治

屯門發生自殺案。周一（29日）晚上8時許，警方接獲報案，指一名34歲男子於屯門建泰街6號恆威工業大廈一個單位內上吊。消防及警方接報趕至現場，由消防員將事主解下，惟經檢驗後證實當場死亡。警方經初步調查，相信事主在單位內以衣物上吊，現場沒有檢獲遺書。其死因有待驗屍後確定。

據了解，死者姓凌，34歲，疑近日受金錢問題困擾。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service