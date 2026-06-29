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香港仔毒遊艇｜警再發現避風塘另一船藏毒 拘45歲女船主 累檢逾2.7億元可卡因 

突發
更新時間：22:17 2026-06-29 HKT
發佈時間：22:17 2026-06-29 HKT

警方在上周五（26日）「國際禁毒日」深夜，搗破香港仔避風塘一個利用遊艇及漁民掩飾的販毒集團，檢獲241公斤、約值1.8億元的磚狀可卡因，市值約1.8億元，是年內金額最大可卡因販運案。至周日（28日）探員跟進調查，在避風塘另一艘遊艇上，再檢獲約120公斤可卡因，並於今日（29日）拘捕45歲女船主。兩次行動檢獲毒品總市值高達約2.7億元。

毒品調查科總督察林柏喬表示，上周五行動後，警方情報分析與調查工作並未停止，經逐一排查避風塘內船隻，再鎖定另一艘小型遊艇。周日晚上，毒品調查科聯同水警南分區展開另一次突擊行動，登上該艘長約6米的小型遊艇搜查，檢獲另一批重120公斤的可卡因磚，並於今日拘捕扣查報稱無業的45歲姓周女船主。

相關報道：警破香港仔避風塘遊艇毒倉 拘3男女包括漁民 檢1.8億元可卡因年內最大宗

兩次行動共拘捕4名男女，包括販毒集團主腦及骨幹，檢獲毒品共約361公斤，總市值高達約2.7億元。警方指出，販毒集團將毒品分散於避風塘內不同船隻，妄想利用船隻眾多、環境複雜及海上活動頻繁特點，企圖增加警方偵查難度。不過警方強調，毒販輕視了警方追查到底決心，今次能在短時間內再發現另一大批可卡因，正正反映警方高效執法能力。

目前警方仍在追查毒品來源、運輸路線、及資金流向，不排除更多人被捕。警方呼籲經常在避風塘、遊艇等附近工作和出入的市民，若發現可疑人士搬運不明貨物；或以異常高額的報酬，要求代為看管船隻、搬運貨物或代收貨物等，就必須提高警覺，如有懷疑應立即向警方舉報。

警方上周五首次行動情況

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