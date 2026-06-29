Save Lily｜非常父母指Danny已康復出院 另控訴瑞典法院「強派」律師代表

「非常父母」曾先生及關小姐的幼兒Danny，早前被安排於收容所接受照顧，上周日（6月21日）因發燒被送東區醫院治療。至今日（6月29日），「非常父母」表示，今早11時許，醫生為Danny檢查身體，認為經多日觀察，Danny康復進度良好，發燒、流鼻水、咳嗽等病徵已消除，而且胃口甚佳，因此決定Danny可以出院。今日下午約3時，Danny已康復出院，並由社署人員帶回收容所。

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非常父母早前到醫院探望Danny情況。資料圖片

至於向瑞典當局申請轉移Lily撫養權事宜方面，「非常父母」則指控北雪坪區域法院（Norrkoping District Court）在沒有知會情況下，6月11日向他們「強加」律師代表，而該律師亦在沒有諮詢情況下，同日代表他們向當地法庭表達意見。

「非常父母」認為，「強加律師」會令轉移Lily撫養權事宜，變得有利於瑞典當局。他們舉例，當地法庭如果將文件送達至「強加律師」手上，即使該律師沒有通知他們，當地法庭仍視他們收妥文件。

因此，「非常父母」已於6月25日要求當地法庭開除該律師，並按正式國際法律管道向他們送達文件；亦要求當地法院召開聆訊，反對以書面處理撫養權事宜。

Danny早前獲法庭頒3年保護令由社署看管，「非常父母」稱無意上訴。