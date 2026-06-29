入境處海事處推便利措施促進遊艇訪港 包括升級電子系統及放寬泊位要求

為了便利遊艇來港，入境處自今日（6月29日）起簡化出入境手續。船長或其代理人可透過升級後的電子業務系統（eBS），預先提交船員及乘客的資料，以便入境處提前審核。在辦理出入境手續時，船長或代理人只需攜帶「確認電郵」內的二維碼，連同船員及乘客的證件，即可辦理相關手續。這項優化措施令訪港遊艇的出入境流程更加快捷順暢，提升通關體驗，讓船主及乘客能輕鬆入境香港，盡情體驗香港的海上魅力。

提升電子業務系統

另外海事處補充，訪港遊艇的船東或船長無需透過本地代理，可於系統開設個人帳戶，並使用系統提前一站式提交船隻、船員及乘客的入境資料，以供相關部門（海事處、入境事務處和衞生署）預先審核。船東或船長亦可利用系統自行辦理船隻關務手續，以及繳交相關費用。

電子業務系統亦涵蓋以下服務，包括向海事處提交到達前知會以申請允許船隻進入香港水域；申報船隻到港事宜；辦理在香港水域自由航行的申請及擬停泊的訪港遊艇指定錨泊區；以及辦理出港證。如欲了解優化後的電子業務系統，可瀏覽海事處網頁。

入境處此前已於6月24日率先向遊艇業界及相關持份者舉行簡介會，詳細介紹新措施的內容與操作安排。現場交流氣氛熱烈，各方均對措施表示歡迎與期待。處方強調將繼續向業界進行宣傳，期盼讓更多人了解並因而受惠；亦將持續優化服務，為訪港遊艇提供更高效、更貼心的出入境體驗。

放寬對訪港遊艇的泊位要求

除了上述的提升電子業務系統之外，海事處放寬對訪港遊艇的泊位要求。海事處已優化現有機制並設立遊艇動態監察系統，容許訪港遊艇無須在訪港前先在私人營運的遊艇會或碼頭預留泊位，並可在香港水域安全有序地自由航行和在指定水域範圍內錨泊。五個訪港遊艇指定錨泊區設於赤柱灣、大潭灣、淺水灣、西貢企嶺下海和大澳，有關位置均鄰近一般航行水域，並且位於熱門休閒船隻活動區域附近。

遊艇動態監察系統會按訪港遊艇申報的船隻體積、吃水深度及錨泊區的停泊情況，計算可允許停泊訪港遊艇的數量及分布，並實時監察訪港遊艇於指定錨泊區的動態。使用指定錨泊區的訪港遊艇須裝設船舶自動識別系統和甚高頻無線電，以便海事處實時監察船隻動態，以及於有需要時利用甚高頻無線電與遊艇進行溝通。

海事處亦已印製宣傳單張，以加強訪港遊艇的旅客以及市民對上述三項便利措施的了解。

便利內地訪港遊艇船長取得所須資歷

另外，海事處亦便利內地訪港遊艇船長取得所須資歷。為保障訪港遊艇及其他港口使用者的安全，訪港遊艇如計劃在香港水域自由航行，其操作人員除須符合其船籍主管機關的規定外，亦必須通過香港水域本地知識考試。

為便利內地訪港遊艇操作人員預先獲得在香港水域自由航行的資格，海事處已授權內地相關機構在內地舉辦香港水域本地知識考試，並已批核內地七間培訓機構提供認可培訓課程，培訓機構的資料已上載海事處網頁。首批内地船長已於六月中旬通過考試或完成培訓。相關的考試或培訓詳情已上載海事處網站。處方會適時將有關措施拓展至海外地區推行。

海事處亦已印製宣傳單張，以加強訪港遊艇的旅客以及市民對上述三項便利措施的了解。處方強調，會密切監察措施的運作情況，加強有關在香港水域安全有序航行及錨泊的宣傳和教育，並持續檢視及優化安排。政府亦會與內地相關單位及旅遊業界保持緊密合作，為本地遊艇經濟的發展構建一個健康、可持續且具競爭力的發展環境。

海事處亦已印製宣傳單張，以加強訪港遊艇的旅客以及市民對上述三項便利措施的了解。