警破香港仔避風塘遊艇毒倉 拘3男女包括漁民 檢1.8億元可卡因年內最大宗

警方毒品調查科於上周五（26日）「國際禁毒日」深夜突擊行動，成功在香港仔避風塘破獲年內涉案金額最大的可卡因販運案。警方根據情報分析及「銳眼計劃」閉路電視支援，鎖定一個海上藏毒倉庫，在一艘小型遊艇內檢獲241公斤磚狀可卡因，市值高達港幣1.8億元。行動中共有2男1女（46至51歲）本地人士落網，包括販毒集團主腦及骨幹成員。警方相信，該個販毒集團企圖利用漁民作業航線掩護海路走私，行動已將該條毒品供應鏈連根拔起。

利用小型遊艇藏毒 骨幹住水上看守

警方毒品調查科行動組總督察林柏喬表示，根據大量情報分析，毒品調查科發現一個販毒集團近日運送大批可卡因進入香港。他們利用本港沿海避風塘內的船隻，作為毒品臨時儲存倉庫，等待與本地買家接洽後，再將毒品流入香港市場銷售。毒品調查科隨即透過針對性情報分析，以及「銳眼計劃」閉路電視支援下，成功鎖定一艘停泊在 香港仔避風塘內的藏毒船隻，並發現有販毒集團骨幹居住相鄰船上，負責長期看守。

至上周五（6月26日）國際禁毒日的深夜，警方認為時機成熟，遂突擊搜查兩艘涉案船隻，在其中一艘長約8米的小型遊艇內，檢獲241公斤磚狀懷疑可卡因，遂拘捕兩名負責看守的販毒集團骨幹。涉案毒品市值約港幣1.8億元，是過去一年檢獲可卡因的涉案金額最大案件。

主腦住所藏200萬元犯罪得益

同時，警方亦鎖定集團主腦身分，當日突擊搜查香港仔一住所，將主腦拘捕。警方在屋內檢獲涉案船隻相關文件，以及大量現金、珠寶首飾、名錶和名貴手袋，估計總值超過200萬港元，相信均為販毒所得的利益。

案中2男1女本地人（46至51歲）涉嫌「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」等罪被捕，分別報稱無業及漁民，正被警方扣查，稍後將被控相關罪名，案件將於周一（6月29日）在東區裁判法院提堂。

警：無論是海路、陸路或空路，販毒皆是不歸路

警方毒品調查科署理高級警司關駿軒指出，販毒集團主腦及骨幹均非常熟悉海路走私毒品，他們與海外毒品供應商有緊密聯繫；而且部分人有漁民背景，因此懂得利用漁民日常作業航線掩飾走私。警方形容這批毒品數量龐大，準備分銷至本地市場，一旦流入社區後果不堪設想。警方相信，是次行動已將該集團的幕後核心成員以及整個毒品供應鏈連根拔起。

警方指出，雖然販毒集團將試圖毒品藏於避風塘船隻中，企圖增加調查難度，但最終只是不切實際想法。警方希望藉著此次在「國際禁毒日」反毒行動，警告所有不法之徒：「無論是海路、陸路或空路，販毒皆是不歸路。」無論毒販利用何種新手法、新包裝或新路線企圖偷運毒品入境，警方都有能力及決心從多方位打擊，阻止毒品流入本港。