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珍惜生命｜科學園男子墮樓 送院搶救不治

突發
更新時間：13:35 2026-06-28 HKT
發佈時間：13:35 2026-06-28 HKT

今日（28日）中午12時10分，香港科學園科技大道西19號一名男子墮樓，倒地不起。救護員接報到場，將事主送往沙田威爾斯親王醫院，惟他經搶救後不治。

警方在現場檢獲遺書，經調查後證實死者是70歲姓朱男子，相信他因病厭世，由上址一平台墮下，死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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