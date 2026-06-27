專揀影相做運動市民落手 偷信用卡大額簽帳涉款200萬元 盜竊集團4骨幹被捕

有盜竊集團在公眾場所物色目標，趁受害人將財物放在旁邊進行拍照或做運動時，盜取銀包內的信用卡，之後交予同黨進行大額簽帳。該集團涉及12宗案件，損失金額達港幣200萬元，警方經調查後以涉嫌盜竊及欺騙手段取得財產拘捕集團的3男1女骨幹成員。

西區警區刑事部今年5月至6月期間，留意到港島發生多宗盜竊信用卡案件，失竊的信用卡被利用進行高額簽帳。警方經深入調查及情報分析，成功鎖定一個信用卡盜竊集團，集團主要在公眾場所，物色將私人財物放在一旁進行其他活動，例如拍照或做運動的市民。

警方拘捕集團的4名骨幹成員。警方提供

集團成員趁事主不為意時，偷取銀包內的信用卡，再將銀包及其他財物放回原位，令到事主難以察覺。得手後，集團成員會迅速將偷來的信用卡交予同黨，並在短時間內到港九不同地方進行高額簽帳，包括購買名牌手袋、二手遊戲卡及海味等，每次簽帳可高達數十萬元。

警方一連兩日（26日至27日）展開行動，拘捕盜竊集團的3男1女骨幹成員，年齡介乎32至61歲。他們牽涉最少12宗相關案件，總損失金額達港幣200萬元。警方相信今次行動已成功瓦解一個近期活躍的信用卡盜竊集團。案件目前仍然調查中，不排除會有更加多人被捕。

西區警區重案組高級督察郭愉勤交代案件。黃文威攝

警方呼籲市民提高警覺，妥善保管自己的個人財物，留意袋口及擺放位置，尤其身處在人多擠迫的地方，應確保自己的個人財物放在視線範圍內或安全的地方。如發現財產被盜取，應立刻通知警方及保存相關的資料。同時，如信用卡被人盜用或遺失，應盡快通知發卡銀行並且報失，同時應設定交易提示，例如短訊通知，以便盡快發現異常的交易。