AI禁毒片惹議｜懲教署：承認有不足之處深表抱歉 初心不改繼續做好工作

懲教署發布的禁毒宣傳短片《Obsession糖衣陷阱》，提及各種毒品的特性表達手法引起爭議，需要下架重新剪輯，改成「快速現形版」，惟新版本上架不足一日亦已下架。懲教署今日（27日）晚上在社交平台發文，指禁毒短片的表達方式及製作引起市民討論，承認製作團隊有不足之處深感抱歉，現時已將相關短片全面下架，希望市民可以繼續支持他們的工作，令他們的防罪宣傳工作做得更好。

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懲教署承認製作團隊有不足之處，深表抱歉。香港懲教署fb圖片

懲教署：製作短片時會平衡創意及大眾接受程度

懲教署在帖文中表示，已收到市民的寶貴意見，未來製作團隊會檢討整個社交媒體平台的宣傳製作流程，在製作任何短片時，會確保防罪教育信息清晰明確，亦會平衡創意及大眾的接受程度，希望市民可以繼續支持他們的工作，令他們的防罪宣傳工作做得更好，「你哋嘅意見我哋收到晒，我哋初心不改繼續做好我哋嘅工作」。