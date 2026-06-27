懲教署AI禁毒片惹爭議下架重剪 「快速現形版」發佈不足半日再下架

懲教署趁昨日（26日）「國際禁毒日」，推出一段禁毒宣傳短片《Obsession 糖衣陷阱》，利用AI人工智能生成「女團MV」，但被質疑有宣傳毒品的反效果，需要下架重新剪輯。懲教署表示，高度重視網民對短片表達手法的意見，強調新版本已用最大篇幅說明毒害，避免誤會。今次短片由署方編制內專責多媒體製作及管理社交平台的人員負責，不涉及額外公帑，未來會繼續檢視及改善宣傳策略。不過，至今日（27日）傍晚時份，有關禁毒宣傳短片的「快速現形」版本亦在懲教署的社交平台下架。

短片以AI人工智能技術製作，原版本將可卡因、大麻、冰毒及依托咪酯（舊稱「太空油」）等4種常見的毒品擬人化，化身成女團成員載歌熱舞。在片段開始半分鐘，「女團成員」逐一介紹毒品的特性，直到片段後半部份，4人變成4名形容枯槁的男子，旁白講述毒品的禍害，呼籲大家不要被「糖衣包裝」欺騙。

影片引起市民討論，質疑有宣傳毒品的反效果，懲教署隨即將片段重新剪輯再上架，推出「快速現形」版本，希望在黃金十秒內即時撕破毒品的美麗糖衣，強調初衷是希望市民切勿被毒品的謊言所蒙騙。

懲教署今日凌晨將片段重新剪輯再上架，推出「快速現形」版本，希望在黃金十秒內即時撕破毒品的美麗糖衣。

懲教署：相關製作不涉及額外公帑

懲教署回覆《星島頭條》查詢時表示，該短片以AI技術製成，其原意為希望透過受年輕人歡迎的手法，說明毒品是以糖衣包裝的毒藥，提醒年輕人切勿受其引誘。另外，懲教署亦表示高度重視網民對短片表達手法的意見，隨即重新剪輯該短片，盡快以最大篇幅說明毒害，以避免誤會。由於該短片所有事宜均由懲教署編制內專責多媒體製作及社交平台管理的人員負責，故此相關製作並不涉及額外公帑。懲教署指未來會繼續檢視及優化宣傳策略，以更有效地於社交平台做好宣傳工作。