有片｜鯉魚門新碼頭內地漢失足墮海 市民合力救起 網民：有愛就有力量

今（27日）午網上流出一條短片，一名男子在鯉魚門新碼頭墮海，熱心人士紛紛伸出援手，礙於事主身形肥胖，又不能靠長滿蠔殻的石柱借力，一度施救無果，有市民拋出救生水泡及船纜給事主，最終合力將他救上岸。

據了解，事主操普通話，相信是內地遊客，當船靠近鯉魚門新碼頭時，他不小心失足墮海，船上乘客及岸上市民大驚，事主馬上抓住船纜，兩名岸上男子合力拉他上岸，惟事主體重不輕，多次失敗：「唔好郁」、「蠔殼好利」。

有市民遞給他水泡，「個手穿埋過去，唔駛驚」，礙於岸邊蠔殻太多，有市民建議將他拖往石灘上岸，但因船纜過短無果，其後再將他拖往岸邊，最終合眾人之力，將他救上岸。

網民表示：「有愛就有力量香港地香港人，無論你是誰都會伸出」、「若不是有那些蠔殼就好辦。有蠔殼一不小心就受傷。」、「感恩香港人」、「香港人就係香港人」。