Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜鯉魚門新碼頭內地漢失足墮海 市民合力救起 網民：有愛就有力量

突發
更新時間：19:09 2026-06-27 HKT
發佈時間：19:09 2026-06-27 HKT

今（27日）午網上流出一條短片，一名男子在鯉魚門新碼頭墮海，熱心人士紛紛伸出援手，礙於事主身形肥胖，又不能靠長滿蠔殻的石柱借力，一度施救無果，有市民拋出救生水泡及船纜給事主，最終合力將他救上岸。 

據了解，事主操普通話，相信是內地遊客，當船靠近鯉魚門新碼頭時，他不小心失足墮海，船上乘客及岸上市民大驚，事主馬上抓住船纜，兩名岸上男子合力拉他上岸，惟事主體重不輕，多次失敗：「唔好郁」、「蠔殼好利」。

有市民遞給他水泡，「個手穿埋過去，唔駛驚」，礙於岸邊蠔殻太多，有市民建議將他拖往石灘上岸，但因船纜過短無果，其後再將他拖往岸邊，最終合眾人之力，將他救上岸。

網民表示：「有愛就有力量香港地香港人，無論你是誰都會伸出」、「若不是有那些蠔殼就好辦。有蠔殼一不小心就受傷。」、「感恩香港人」、「香港人就係香港人」。

 

最Hit
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
01:13
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
即時中國
6小時前
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
影視圈
5小時前
世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢
世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢
足球世界
8小時前
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
影視圈
13小時前
張曦雯吳卓羲戲假情真驚爆戀情？晒新貓「冬菇」誤洩蜜疑同居 二人曖昧互動早有跡可循
張曦雯吳卓羲戲假情真驚爆戀情？晒新貓「冬菇」誤洩蜜疑同居 二人曖昧互動早有跡可循
影視圈
9小時前
將軍澳運動場11歲男童跑完400米後嘔吐暈倒 送院搶救後不治
突發
2小時前
長者求教凌晨北上平價路線！網民整理3大樂悠咭搭法 觀塘去皇崗最平僅$8
長者求教凌晨北上平價路線！網民整理3大樂悠咭搭法 觀塘去皇崗最平僅$8
生活百科
10小時前
慈心女救受困烏鴉竟締結友誼 連日「收禮」兼有「衞隊」隨行
慈心女救受困烏鴉竟締結友誼 連日「收禮」兼有「衞隊」隨行
趣聞熱話
11小時前
吳卓羲張曦雯傳拍拖丨吳卓羲被封「花旦殺手」 激吻官恩娜、傳獲阿佘贈車 張馨予床照最轟動
吳卓羲張曦雯傳拍拖丨吳卓羲被封「花旦殺手」 激吻官恩娜、傳獲阿佘贈車 張馨予床照最轟動
影視圈
6小時前
藥物回收計劃｜屋企過期藥/藥餘可以點處理？萬寧設75個回收藥物點 即睇可回收藥物種類
藥物回收計劃｜屋企過期藥/藥餘可以點處理？萬寧設75個回收藥物點 即睇可回收藥物種類
食用安全
2026-06-26 13:00 HKT