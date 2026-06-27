趁屯門工廈保安鬆懈 用筷子夾信偷8000元支票 警拘無業男女

屯門有工廈日前發生盜竊案，3名男女用筷子從信箱偷走多封信件，警方經調查後拘捕兩名男女。警方指有受害人的支票被偷走，之後更被兌現，損失約8000元，正追緝在逃的男同黨。

警方昨日（26日）接獲市民報案，指在網上群組發現屯門一幢工廈有3名可疑人物偷取信件。報案人隨即聯絡相關客戶，確認客戶較早前已經寄出兩張支票，金額分別為8000元及800元，但報案人至今仍未收到該兩張支票，其後確認其中一張支票已被兌現，遂懷疑支票已被人盜取。

警方展開深入調查，翻查工廈的閉路電視紀錄，並在區內進行情報收集及分析，成功鎖定3名涉案人士，包括兩男一女，並於昨日拘捕其中2名男女涉嫌「盜竊」，年齡分別為53歲及33歲，報稱無業。他們現正被通宵扣查，警方正調查其犯案動機、是否涉及其他同類案件，並追捕另一名在逃人士。

警方初步調查顯示，3名涉案人士在清晨時分，趁保安鬆懈期間，女子用筷子夾取工廈信箱內的信件，之後交予男同黨拆開信件，並將支票取走將其兌現。事件中一張支票被兌現，令受害人損失8,000元。

警方呼籲市民以及保安人員應留意信箱是否有被干擾的痕跡，以及留意信箱附近有沒有可疑人士出現。如有郵寄支票但很久仍未收到，可以致電銀行查詢，確認支票是否已被兌現。如有任何懷疑，可致電36615852主動聯絡屯門警區刑事調查隊第9隊。

屯門警區刑事調查隊督察李嘉誠交代案件。黃文威攝

據了解，被捕的兩名男女居於案發現場附近，懷疑留意到涉事工廈的保安鬆懈於是犯案，而被盜取的支票為公司支票。

日前社交平台流傳一段長約4分鐘的影片，片中見到3名男女在清晨時份於屯門恆威工業中心B1座大堂的信箱偷信，其中一名身穿黑色上衣的女子用筷子伸入信箱夾出多封信件，之後交予同黨檢視，手法非常純熟。同黨其後將部份信件取走，其餘則放回信箱。