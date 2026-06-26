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大埔那打素急症室護士遇襲 居港69歲韓裔婦被捕 疑涉不滿等候過久

突發
更新時間：20:02 2026-06-26 HKT
發佈時間：20:02 2026-06-26 HKT

大埔那打素發生襲擊醫護事件，一名女病人被捕。警方於6月24日下午6時許接報，表示當日較早時一名婦人求醫期間，在急症室懷疑不滿等候時間長，因而情緒激動，襲擊一名護士的背脊。警方其後到場調查，以「普通襲擊」罪拘捕涉案的69歲持香港身分證韓國裔婦人。目前被捕人獲准保釋候查，須於7月下旬再向警方報到。

目前被捕人獲准保釋候查，須於7月下旬再向警方報到。資料圖片
目前被捕人獲准保釋候查，須於7月下旬再向警方報到。資料圖片

大埔那打素醫院今日（6月26日）表示，當日下午該院一名護士在急症室工作期間遇襲，病房職員和保安人員隨即到場支援及報警求助。該名護士背部受傷，在該院急症室接受治療後已經出院。警方其後在本院拘捕一名病人，懷疑與案件有關。

醫院強調非常關注事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報。院方向受傷護士致以深切慰問及提供所需支援，亦強烈譴責有關暴力事件，對工作間暴力「零容忍」，定會嚴肅跟進及全力配合警方調查。醫院指出，一向十分重視員工的安全，有既定措施和指引，預防發生暴力事件，呼籲病人應配合醫護人員指示。

醫院已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處呈報事件。資料圖片
醫院已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處呈報事件。資料圖片
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