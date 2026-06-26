Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港海關出席「電商新視野博覽會」 推廣便利商貿 丘應樺到訪參觀

突發
更新時間：19:25 2026-06-26 HKT
發佈時間：19:25 2026-06-26 HKT

香港海關於6月25至26日出席香港生產力促進局與工業貿易署合辦的「電商新視野博覽會2026 — 品牌拓展市場無國界」，是次博覽會設有跨境電商及零售科技等主題專區，另設有十場專題研討會。香港海關通過與生產力局合作，在會場設置展覽攤位，其間商務及經濟發展局局長丘應樺亦有到訪。 

海關展覽攤位向在場人士推廣多項便利商貿計劃，包括：「香港認可經濟營運商（AEO）計劃」、「自由貿易協定中轉貨物便利計劃(中轉易)」、「跨境一鎖計劃」、「跨境快件清關便利安排」、「空陸鮮活產品專屬快線」以及「貿易單一窗口」。

此外，香港海關亦在6月26日於「亞太經濟合作組織（APEC）研討會」中向在場人事介紹香港AEO計劃的背景、特點及優惠，如減少海關查驗和優先清關等，以吸引更多中小企業參與。

電子商務發展迅速，香港海關致力推出各項便利商貿措施，為不同業務提供多項通關便利，協助拓展全球發展商機。

最Hit
何文田華欣閣住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田華欣閣住宅電拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突發
6小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
9小時前
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
01:34
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
社會
9小時前
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
影視圈
5小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
22小時前
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
01:47
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
社會
5小時前
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
00:39
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
突發
7小時前
萬寧全場88折！一日限定快閃優惠 護膚品/保健品/日用品買一送一折上折
萬寧全場88折！一日限定快閃優惠 護膚品/保健品/日用品買一送一折上折
生活百科
8小時前
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
影視圈
6小時前