香港海關出席「電商新視野博覽會」 推廣便利商貿 丘應樺到訪參觀

香港海關於6月25至26日出席香港生產力促進局與工業貿易署合辦的「電商新視野博覽會2026 — 品牌拓展市場無國界」，是次博覽會設有跨境電商及零售科技等主題專區，另設有十場專題研討會。香港海關通過與生產力局合作，在會場設置展覽攤位，其間商務及經濟發展局局長丘應樺亦有到訪。

海關展覽攤位向在場人士推廣多項便利商貿計劃，包括：「香港認可經濟營運商（AEO）計劃」、「自由貿易協定中轉貨物便利計劃(中轉易)」、「跨境一鎖計劃」、「跨境快件清關便利安排」、「空陸鮮活產品專屬快線」以及「貿易單一窗口」。

此外，香港海關亦在6月26日於「亞太經濟合作組織（APEC）研討會」中向在場人事介紹香港AEO計劃的背景、特點及優惠，如減少海關查驗和優先清關等，以吸引更多中小企業參與。

電子商務發展迅速，香港海關致力推出各項便利商貿措施，為不同業務提供多項通關便利，協助拓展全球發展商機。