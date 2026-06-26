警打擊詐騙傀儡戶口 5日連拘89男女 涉70案騙款近2億

西九龍總區及其轄下警區刑事部於6月22至26日在區內展開代號「火痕」的打擊詐騙及洗黑錢行動，於全港多區拘捕共89人（17至70歲），包括1名非華裔男子、8名非華裔女子、4名內地男子、55名本地男子及21名本地女子，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。

調查顯示，被捕人涉嫌與70宗詐騙案件有關，涉及網購、投資、電話及求職騙案，涉款共約1.9億元。被捕人大部分為傀儡戶口持有人。行動中，警方凍結約86萬元懷疑犯罪得益。

警方重申，「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行，根據香港法例第210章「盜竊罪條例」第17條，一經定罪，最高可被判處監禁十年，市民切勿以身試法。

洗黑錢亦屬嚴重罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，一經定罪，最高可處罰款五百萬元及監禁十四年，市民切勿以身試法。而為加強打擊利用傀儡戶口清洗黑錢，警方會在檢控傀儡戶口持有人洗黑錢罪時向律政司徵詢意見，根據有組織及嚴重罪行條例第27條申請加重刑罰。