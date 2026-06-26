月子中心服務貨不對辦呃75萬 提供非月子餐 醫生非指定醫院 海關拘女董事

有月子中心宣傳坐月入住星級酒店，提供知名餐廳新鮮現製的月子餐，並有指定醫院的醫生上門為母嬰應診，兩名準母親墮入銷售陷阱購買服務，豈料發現貨不對辦，向海關舉報，海關昨拘捕該中心一名女董事兼銷售員，涉不良營商手法，違反商品說明條例，涉及共75萬元服務費。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任羅穎欣講述案情時表示，海關早前接獲兩名市民舉報，指一間月子中心在銷售過程中，涉嫌向他們作出虛假聲稱，吸引他們選購相關月子服務，涉及合約金額分別約58萬元及17萬元。

案中兩名受害人早前在網上瀏覽該月子中心的社交平台，宣傳坐月時會入住星級酒店，並會提供多項護理及月子服務，兩名受害人有興趣，並聯絡該月子中心，其間一名女公司董事兼銷售人員，向受害人聲稱該月子中心與多間醫院有合作關係，可提供優先免預約就診服務，並會每星期有指定醫院的醫生，上門為母嬰進行身體檢查。月子中心並聲稱與知名餐廳合作製作新鮮現製的月子餐，其後兩名受害人同意購買該月子中心價值58萬元及17萬元的服務。

兩名受害人其後分別入住月子中心安排的酒店住宿時，懷疑貨不對辦，例如月子中心供應的膳食，並非由知名餐廳新鮮現製，亦非月子餐。而上門提供服務的醫生，亦不隸屬指定醫院，兩名受害人其後向海關舉報。

海關接獲舉報後隨即展開調查，調查發現相關醫院及餐廳，均與該月子中心無合作關係，與該中心所承諾的服務有重大差異。海關昨日（26日）採取執法行動，拘捕該月子中心一名40歲本地女董事兼銷售員，她涉嫌觸犯商品說明條例中應用虛假商品說明條例的罪行，被捕人士已獲准保釋候查。

海關提醒商戶須遵守條例規定，而消費者於購買服務時，亦應光顧信譽良好的商戶，根據商品說明條例，任何商戶如將商品虛假說明應用於向消費者提供或邀約向消費者提供服務，即屬違法，一經定罪，最高可判罰50萬元及監禁五年。

市民如發現有懷疑違反《商品說明條例》事宜，可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶([email protected]) 或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報。