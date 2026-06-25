深水埗鱷魚｜漁護署：被捕女聲稱用作教育 共發現64隻動物 30隻屬瀕危爬行類

就昨日（6月24日）在深水埗大埔道一單位平台發現鱷魚個案，警方繼續展開深入調查，並鎖定該單位平台旁邊大廈的一個涉事單位。今日（6月25日）凌晨約零時30分，警方聯同漁農自然護理署到涉事單位突擊搜查。行動中，一名35歲女子被捕，事後自稱管有動物作教育用途；連同早前捕獲的一條鱷魚，署方共檢獲64隻動物，當中30隻屬瀕危爬行動物。

漁護署表示，相關單位內有63隻爬行、兩棲及節肢動物，29隻屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄列明的瀕危爬行動物，包括屬《公約》附錄I的3隻圓尾蜥，以及屬《公約》附錄II的10隻龜、10隻蜥蜴及6條蛇，例如亞達伯拉象龜、草原巨蜥、紅尾蚺及緬甸蟒等。

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行動中，一名35歲本地女子表示為動物管有人，聲稱為教育用途。由於該女未能出示管有許可證或相關證明，涉嫌非法管有《公約》附錄I及附錄II瀕危物種，漁護署遂將她拘捕，並檢取合共30隻瀕危爬行動物，包括昨日捕獲的鱷魚，作進一步調查。

有關鱷魚初步鑑定為屬《公約》附錄I的灣鱷，據了解其目前情況穩定，署方正繼續觀察其情況。所有檢獲的動物被安置於漁護署轄下設施，署方人員會為鱷魚及其他動物提供適切照顧。

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漁護署強烈呼籲，為保障公眾安全，市民切勿在家中飼養具危險性或具攻擊性的動物。此外，不同動物有不同的特別需要，野生動物對環境有特定要求，從動物福利角度，牠們並不適合一般家庭飼養。

漁護署強調，政府致力保護瀕危物種，當局會保持警覺，持續從不同渠道加強監察及搜集情報，並積極採取執法行動，打擊相關罪行。如市民發現任何懷疑非法管有瀕危物種的情況，請致電2150 6978或發送電郵至[email protected]舉報。

根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），除非獲得豁免或另有規定，管有附錄I或附錄II物種的人必須持有管有許可證或相關證明文件以證明動物的來源。非法管有瀕危物種屬於嚴重罪行。任何人士如違反《保護瀕危動植物物種條例》，一經定罪，最高可被罰款1,000萬元及監禁10年，相關物品亦會在定罪後被充公

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