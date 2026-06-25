獵人書店涉煽動｜據悉黃文萱及其丈夫被捕 涉藉防自殺活動宣揚憎恨政府

警務處國家安全處昨日（6月24日）執法，搜查深水埗「獵人書店」，拘捕兩名分別32及31歲本地男女，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪，該女子另涉嫌違反《有組織及嚴重罪行條例》第25條「處理已知道或相信代表從可公訴罪行得益的財產」罪（俗稱洗黑錢罪）被捕，警方亦於現場檢取一批具煽動意圖的物品、書籍和涉案文件。

據悉，被捕人士為書店「獵人書店」負責人黃文萱及其姓麥丈夫。兩人於店內出售及展示具煽動意圖的刊物，亦不時舉辦以青少年及學生作為目標對象的講座及分享會，包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨。而黃文萱同時牽涉洗黑錢，涉嫌曾收取多筆數以十萬計疑似來自外部政治勢力的可疑款項。

相關報道：警國安處搜「獵人書店」 兩人涉煽動等罪被捕 包括負責人黃文萱

據悉，被捕人包括前區議員黃文萱。資料圖片

據悉，該書店不定期以舉辦「生命圖書館」和「生涯規劃」等文化活動作幌子，向參與活動人士包括青少年和學生灌輸仇恨政府的意識。有學校更因而被誤導而帶領學生參與活動。自六月中旬起，該書店便聯同「關注學童自殺學生聯席」，舉辦名為「我們為何對世界失望」的展覽，但當中的活動展板竟然寫有「只有暴政」、「光時」等字句，把自殺成因隱喻扣連上仇恨香港政府和國家身上，而展板貼上多張不同顏色的便條紙，設計令人聯想起「黑暴」期間的連儂牆。

而展覽的其他內容亦備受質疑。有展品以「青年在香港生活的感受」為標題，而內容充斥「窒息、悲觀、壓迫感、矛盾、渾渾噩噩、無奈」等負面字眼，容易引起尤其是本身已有情緒問題的參觀者不安。展覽共開放22天予公眾參觀，未見安排任何心理學家或專業人士為參觀者就「自殺」相關的敏感內容作解說或引導，而主辦組織亦只是由多名未有社工資格的社工系學生組成。有專家指，該展覽活動只會放大參加者的負面情緒，如果參加者本身已有情緒問題，相當危險。

有知情人士指出，在這個關注自殺活動進行期間，獵人書店亦安排了不少年幼學童的分享活動，讓他們參觀獵人書店的擺放書籍和展品，當然亦包括了上述提及的充滿煽動仇恨的展板及一些煽動性刊物，有政界中人指出，這和當年「羊書繪本」對幼童植入反政府意識的做法如出一轍。

翻查資料，「獵人書店」由已解散的反政府組織公民黨的前區議員黃文萱開立，該書店持續售賣多本抹黑中央及特區政府、損害國家安全，以及由反政府媒體出版美化2019年黑暴的書籍，內容包含反政府意識、影射抹黑國家領導人等，例如該書店曾經出售煽動刊物《黎智英傳》，以及「尊子」等反政府人士的作品，亦以書店作為軟對抗、宣揚反中亂港主張及吸金的基地，經常邀請不同背景的反中亂港人士作所謂專題演講，或與其他反政府商店合作舉辦展覽、電影放映會等，大部分活動會要求參加者付款牟利。

除了辦所謂書店外，黃文萱也經常通過線上渠道宣揚自己的反中亂港政治主張，多次在社交平台發表「軟對抗」及抹黑言論煽動仇恨政府及警方。例如2021年，黃文萱發布帖文聲稱舉辦印揮春的活動，提供「光時」字句印章，供街坊甚至小朋友自行印製揮春，2024年、2025年及2026年的6月，皆有發布含抹黑政府言論的帖文，例如指「政權唔希望有人唱反調」、「政府對佢嘅人民無情」等，意圖煽動市民仇恨政府。

借營運書店散播煽動仇恨、挑動社會分化的惡意信息，兼且把目標指向幼童，更極不負責任地騎劫了學童自殺議題，社會必須嚴肅看待，警方亦務必果斷執法。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

