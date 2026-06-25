鰂魚涌地盤驚傳「炸彈」再現 爆炸品處理課趕至 證實為巨石安排吊走

鰂魚涌濱海街近英皇道一地盤，今日（6月25日）下午近5時，有工人發現狀似炸彈的可疑物品，大驚報案。警方接報趕至調查，更出動爆炸品處理課（EOD）人員到場。

經檢查後相信為石頭

相關物品長1.5米、直徑50厘米。由於相關地盤去年9月曾發現戰時炸彈，因而EOD人員嚴陣以待，檢查可疑物品並向其射水，消防處亦出動流動指揮車到場。所幸最後物品被證實並非炸彈，僅為石頭，沒有危險，相信為虛驚一場，其後警方安排工人將其吊走。

意外期間，英皇道往柴灣方向近濱海街慢線，以及介乎英皇道與華蘭路之間的一段濱海街封閉。由於正值收工時間，現場交通繁忙。

翻查資料，相關地盤為唐樓「瑞士樓」舊址，該地盤去年9月19日曾發現一枚1.5米長、重1000磅的二戰美軍「ANM65」空投炸彈，內藏500磅高性能TNT炸藥，具有極高潛在危險，與2018年沙中線地盤炸彈型號相同。當時地盤附近18棟樓宅約6000名居民被緊急疏散，最後經EOD人員「馬拉松式」拆彈後，至翌日上午危險解除。

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