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青磚圍奪命工傷｜涉誤殺29歲管工及51歲挖泥車操作員 獲准保釋候查

突發
更新時間：17:54 2026-06-25 HKT
發佈時間：17:54 2026-06-25 HKT

屯門青磚圍一名65歲回收場男工，上周三（6月17日）疑被機器壓腹傷重身亡。屯門警區重案組跟進調查後，昨日（6月24日）以誤殺罪拘捕兩男，分別為51歲挖泥機操作員及29歲管工。至今日（6月25日）警方表示，兩名被捕男子已獲准保釋候查，分別須於6月下旬及7月下旬向警方報到。

相關報道：青磚圍奪命工傷｜65歲男工人遭壓斃 警改列誤殺拘管工及挖泥車操作員

事發於6月17日下午3時許，警方接報指屯門青磚圍路一回收場內，一名65歲男工人於工作期間懷疑被挖土機擊中，腹部受傷。工人雖送往屯門醫院搶救期間仍有意識，惟已重創內出血，至同日下午6時半左右被證實死亡。

警方提到，死者腹部傷勢位置與現場挖泥車高度吻合；另外51歲操作員涉嫌未持有有效挖泥車操作證明書，而29歲管工則涉嫌知道操作員沒有持有有效執照，仍容許其在回收場內操作機械。警方相信今次事件，涉及操作人員的疏忽及現場管理層監管不力導致悲劇。

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