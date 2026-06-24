警國安處搜「獵人書店」 兩人涉煽動等罪被捕 包括負責人黃文萱

香港警務處國家安全處今日（24日）採取執法行動，搜查位於深水埗基隆街的「獵人書店」，並拘捕其負責人，分別為一名33歲女子及一名32歲男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪及《有組織及嚴重罪行條例》第25條「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。據悉，被捕人包括前區議員黃文萱。《星島頭條》晚上到場了解，發現「獵人書店」重門深鎖，大門未見有任何招牌，僅見閣樓仍有亮燈。

警方調查顯示，該兩名被捕人涉嫌於店鋪內展示具有煽動意圖的物品，以及出售具煽動意圖的刊物，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨。另外，兩名被捕人亦涉嫌曾收取外國政治組織的多筆匯款資助。人員於其店鋪及住所檢取一批具煽動意圖的物品、書籍和涉案文件。所有被捕人現正被扣留調查。

據悉，被捕人包括前區議員黃文萱。資料圖片

現場所見，位於深水埗的獵人書店已經關門，鐵閘落下。

據了解，獵人書店曾經出售煽動刊物《黎智英傳》，以及「尊子」等反政府人士的作品。

消息指，「獵人書店」的其中一名負責人為前區議員黃文萱。她被指與另一名被捕男子於店內出售及展示具煽動意圖的刊物，亦不時舉辦以青少年及學生作為目標對象的講座及分享會，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨。此外，黃文萱同時牽涉洗黑錢，涉嫌曾收取多筆可疑款項。

翻查資料，「獵人書店」持續售賣多本抹黑中央及特區政府、損害國家安全，以及由反政府媒體出版美化2019年黑暴的書籍，內容包含反政府意識、影射抹黑國家領導人等，例如該書店曾經出售煽動刊物《黎智英傳》，以及「尊子」等反政府人士的作品，亦以書店作為進行軟對抗、宣揚反中亂港主張及吸金的基地，經常邀請不同背景的反中亂港人士作所謂專題演講，或與其他反政府商店合作舉辦展覽、電影放映會等，大部分活動會要求參加者貨款牟利。