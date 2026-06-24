警國安處拘兩男女 涉違維護國安條例 消息指包括獵人書店負責人

香港警務處國家安全處於今日（24日）採取執法行動，就深水埗「獵人書店」進行搜查，拘捕1名本地女子及1名本地男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪，該女子另涉嫌違反《有組織及嚴重罪行條例》第25條「處理已知道或相信代表從可公訴罪行得益的財產」罪（俗稱洗黑錢罪）被捕，警方亦於現場檢取一批具煽動意圖的物品、書籍和涉案文件。

據悉，被捕女子為黃書店「獵人書店」姓黃負責人。2名被捕人士於店內出售及展示具煽動意圖的刊物，亦不時舉辦以青少年及學生作為目標對象的講座及分享會，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨。而黃X萱同時牽涉洗黑錢，涉嫌曾收取多筆可疑款項。

翻查資料，「獵人書店」由已解散的反政府組織公民黨的姓黃前區議員開立，該書店持續售賣多本抹黑中央及特區政府、損害國家安全，以及由反政府媒體出版美化2019年黑暴的書籍，內容包含反政府意識、影射抹黑國家領導人等，例如該書店曾經出售煽動刊物《黎智英傳》，以及「尊子」等反政府人士的作品，亦以書店作為進行軟對抗、宣揚反中亂港主張及吸金的基地，經常邀請不同背景的反中亂港人士作所謂專題演講，或與其他反政府商店合作舉辦展覽、電影放映會等，大部分活動會要求參加者貨款牟利。

