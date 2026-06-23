警破觀塘工廈製毒工場拘兩男 揭毒販製大麻朱古力軟糖誘青少年落疊

警方昨日（22日）於觀塘搗破一個工廈毒品製造及分銷中心，檢獲逾9萬元大麻油等大麻製品，並拘捕兩名男子。警方指有人受不法分子所招攬，協助製造及派送毒品，另外販毒集團亦以坊間買到的橡皮軟糖加熱融化，再加入大麻油放入雪櫃冷凍凝固變成大麻軟糖，企圖令青少年輕視毒品的危險性。

警方根據線報及利用「銳眼計畫」翻查大量閉路電視片段，鎖定一個位於觀塘偉業街一工廠大廈內的毒品製造及分銷中心。警方昨日（22日）晚上採取反毒品行動，拘捕兩名本地男子，並在他們身上及工廈單位內檢獲超過30公斤大麻製品。

被捕的兩名男子，分別為一名22歲姓王的本地男子，報稱無業，以及一名21歲姓張的本地男子，報稱侍應。他們現正被扣留作進一步調查，稍後將會被暫控一項販運危險藥物罪及一項製造危險藥物罪。

行動中，警員在工廈單位附近進行埋伏，成功截停兩名男子，其中在王男身上檢獲約429克大麻油、134.1克大麻朱古力及75.6克大麻軟糖。人員共後根據法庭搜查令，進入工廈單位搜查，並於單位內檢獲約27.41公斤大麻軟糖、1728.5克大麻油、881.1克大麻朱古力，以及一批毒品製造及包裝工具，毒品總市值超過9萬港元。消息指，涉事的工廈單位大約300呎，由今年3月起開始租用及營運，該批毒品主要供應九龍區一帶的用家。

警方相信不法分子將坊間買到的橡皮軟糖加熱融化，加入大麻油後再放入雪櫃冷凍凝固成大麻軟糖，並將大麻軟糖包裝成真糖果一樣，企圖令市民，尤其是青少年輕視毒品危險性，誤以為食大麻軟糖不算吸毒。警方表示近年吸食大麻毒品的青少年人數攀升，警方會在暑假前加強執法，避免青少年誤墮法網。今次警方的行動相信已經堵截一批毒品流出市面，而警方的拘捕行動仍然繼續。

另外，警方初步調查相信，有人是受到販毒集團金錢利誘，以搵快錢的名義，被招攬協助製造及派送毒品。今次案件入面，警方留意到販毒集團選擇將毒品收藏於人口密度高，同時工廠大廈林立的地方，企圖加大調查難度，逃避警方追查。