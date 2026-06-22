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Save Lily｜社署指男嬰Danny現上呼吸道感染 治療後趨穩 保良局呈報衞生防護中心

突發
更新時間：17:14 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:14 2026-06-22 HKT

「Save Lily」非常父母的兩個月大男嬰Danny，於本月3日按法庭指示被送往收容所由專業人員照顧，至周日（21日）Danny突然發燒需緊急入院治療。社會福利署回覆查詢時表示，收容所人員是於周日發現男嬰出現上呼吸道感染症狀，按恆常機制安排男嬰送往醫院治療。目前男嬰情況穩定，社署會與相關人士保持聯絡，密切跟進男嬰的情況。

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社署續指，自接獲有關個案以來，一直從多方收集資料和意見，並與相關人士會面，以及就個案與有關專業人士商討和作全面評估。社署會向法庭呈交報告，並將根據法庭指示執行男嬰的福利計劃和照顧安排。

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保良局：兒童宿位近期有個別感染

保良局稱由於涉及兒童私隱，該局不會透露個別兒童之情況。保良局強調一直透過跨專業團隊，包括醫生、護士、前線幼兒工作員、社工等等，為兒童提供適切服務，包括生活照顧、醫療檢查及監察。

保良局續指，近期該局兒童住宿單位有個別少數嬰兒患上上呼吸道感染，已呈報衞生防護中心監察。該局會繼續密切留意住局兒童之健康情況，並為其提供適切治療及照顧。

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