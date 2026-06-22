珍惜生命│柴灣翠灣邨情困男涼亭上吊 當場命殞

今日（22日）清晨5時21分，柴灣翠灣街翠灣邨翠康樓籃球場對開，一名男子在涼亭以尼龍繩上吊，保安員發現報案。救援人員到場將事主解下，但他已當場死亡。

警員檢獲一封遺書，經初步調查證實死者是35歲姓蘇男子，居於翠灣邨，相信他受感情困擾而尋短。案件列作「自殺」處理，死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service