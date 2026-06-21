香港珠寶首飾展｜兩參展商涉正貨價一折賣翻版首飾 海關接舉報搜查拘4男女

香港珠寶首飾展覽會於上周四起一連四日（6月18至21日），在灣仔會展舉行，然而海關截獲舉報，指有展銷攤檔涉嫌售賣懷疑冒牌及侵權首飾，遂於今日（6月21日）行動，破獲兩宗相關案件，拘捕1男3女，檢獲21件共約值3萬元的冒牌首飾。海關發現，涉案參展商以正貨價一折，試圖出售這批翻版首飾，但最終事敗落網。

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組署理高級調查主任何高節表示，海關早前接獲舉報，指有香港珠寶首飾展覽會的展銷攤檔涉嫌售賣懷疑冒牌及侵權首飾。經過深入調查及版權持有人協助下，海關今日展開特別執法行動，突擊搜查兩個展銷攤檔，拘捕1男3女，分別為2名負責人及2名員工，涉嫌觸犯《商品說明條例》及《版權條例》。

行動中，海關檢獲21件懷疑冒牌及侵權首飾，包括耳環、手鏈及頸鏈等，市值合共約值3萬港元。據了解，疑犯是以正貨價一折左右的標價，打算出售這批冒牌首飾。不過在海關行動下，這批首飾被及時阻止流出市面。目前海關仍在調查案件，不排除會有更多人被捕。

海關強調，一向十分重視打擊侵權活動，亦會不時派員巡查不同展覽會。如發現懷疑冒牌或侵權物品，海關會聯絡相關商標或版權持有人，協助檢驗貨品真偽，並迅速執法。海關提醒消費者應該光顧信譽良好店舖，如有懷疑應先向商標或版權持有人或其代理商查詢。展覽會參展商亦應該尊重版權，切勿售賣冒牌或侵權物品。

海關強調，如發現再有參展商在任何展覽會售賣冒牌或侵權物品，會繼續嚴厲執法。市民可透過24小時熱線（182 8080）、專用電郵（[email protected]）或網上表格，舉報有關冒牌或侵權物品活動。

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組署理高級調查主任何高節。