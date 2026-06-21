深圳灣公路大橋5車相撞 私家車「反肚」釀6傷

今日（21日）下午2時36分，深圳灣公路大橋香港口岸區發生5車相撞意外，涉及4輛的士和1輛私家車。其中私家車更撞至「反肚」四輪朝天。救援人員接報指有人被困，隨即趕到現場，幸發現車上各人已離開車廂。事件中共6人受傷，其中一人拒絕送院，另外5人送屯門醫院治理。

警方表示，事發時4部的士在上址懷疑因應前方交通情況而停下，私家車司機沿深圳灣公路大橋往內地方向行駛，當駛至上址時私家車懷疑失控，釀成5車連環相撞，私家車其後翻側。

事件中導致6人受傷，當中5人清醒被送往屯門醫院，2名分別59歲及74歲的士男司機，各自頭腰痛及頸胸腳痛；3名23至47歲男女乘客，分別四肢傷及手痛。至於40歲私家車男司機則手痛，經現場治理後拒絕送院。涉案司機均通過酒精測試，警方正繼續調查車禍原因。

交通意外後，由深圳灣公路大橋通往深圳灣邊境管制站的支路的部份行車線一度封閉，上址交通繁忙，運輸署曾呼籲市民使用其他口岸出入境。至下午5時，運輸署表示相關行車線已解封，惟車龍有待消散，上址仍交通擠塞，建議市民出行前應留意交通運輸最新安排，提早計劃行程，預留充足時間出行。

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