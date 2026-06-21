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珍惜生命│火炭御龍山26歲青年墮樓 送院死亡

突發
更新時間：11:55 2026-06-21 HKT
發佈時間：11:55 2026-06-21 HKT

今日（21日）早上9時38分，火炭樂景街28號御龍山一名男子墮樓，倒臥於天井昏迷不醒。救護員接報到場，將事主送往沙田威爾斯親王醫院搶救，惟他最終不治。

警方在現場沒有檢獲遺書，經調查後證實死者26歲姓古，是上址住戶，相信他由一樓層墮下。據悉，死者生前患有情緒病，死因有待驗屍後確定。

 

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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