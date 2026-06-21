中區海濱長廊71歲韓籍男墮海 兩警員跳海救人 惜送院不治

中環發生墮海事件。今日（21日）清晨約5時51分，中西區海濱長廊近中區警署對開，一名男子在海面載浮載沉。兩名軍裝警員發現後立即跳入海中救人，成功將事主救起。水警輪其後到場協助，將事主救上船，並在附近碼頭上岸。

該名71歲韓國籍男子陷入昏迷，由救護車送往律敦治醫院。其間救護員為事主使用自動心肺復甦機，惜事主經送院搶救後終告不治。警方將案件列作「有人墮海」及「抵達時死亡」，交由中區警區雜項調查隊跟進。

警員及消防趕至到場救援。蔡楚輝攝

男子由水警輪救起，由救護車送往醫院，最終不治。蔡楚輝攝