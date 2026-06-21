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警新界北打擊酒駕毒駕及超速 拘捕11人 包括3通緝人士

突發
更新時間：06:40 2026-06-21 HKT
發佈時間：06:40 2026-06-21 HKT

新界北總區交通部執行及管制組一連兩日（19至20日）於區內展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的執法行動，重點打擊酒後、毒後駕駛，以及超速駕駛等嚴重交通罪行。人員在主要幹道設置路障截查可疑車輛，進行反超速偵測及對司機進行酒精呼氣測試。

行動中，人員共拘捕11名本地男子，年齡介乎28至72歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「允許他人駕駛未獲發牌照的車輛」、「允許並無持有駕駛執照的人駕駛汽車」及「在沒有第三者保險投保的情況下允許他人使用汽車」。當中有3名為被通緝人士。

所有被捕人已獲准保釋候查，須於七月下旬向警方報到。

警方呼籲駕駛人士，毒後駕駛、酒後駕駛及超速駕駛均屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款及停牌外，亦會判處監禁，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行嚴厲交通執法行動，打擊相關違例事項，以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的安全意識。

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