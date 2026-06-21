機場劫黃金│警屯門再拘24歲男 增至8人被捕 3男暫控串謀搶劫

機場700萬元黃金劫案有新進展。警方經進一步調查後，周六（20日）晚上在屯門區拘捕多一名24歲男子，涉嫌「串謀搶劫」，現正被扣留調查。連同早前落網人士計算，案件至今共有8人被捕。

警方指，早前被捕的3名男子已被暫控合共一項「串謀搶劫」罪。其中29歲姓鄭男子另被控一項「容許他人無牌駕駛」罪及一項「容許他人駕駛時沒有第三者保險」罪；21歲姓鄧男子則另被控一項「偽造文件」罪、一項「無牌駕駛」罪及一項「駕駛時沒有第三者保險」罪。案件將於6月22日上午在沙田裁判法院提堂，其餘被捕人仍被扣留調查。

案件發生於6月18日凌晨零時23分，警方接獲報案，指一名男子在翔天中路機場三號停車場內遭多人持刀襲擊及行劫。救援人員到場後，發現36歲姓胡男事主左大腿及左前臂受傷流血，清醒送往北大嶼山醫院治理，其後轉送瑪嘉烈醫院。

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據了解，男事主早前應前僱主安排飛往印尼峇里，從一名印尼男子手上取得重約6公斤黃金後返港。事發時，他攜帶一個內藏6條、每條重1公斤金條的黑色背包，總值約700萬元，於停車場準備取車離開期間，突遭3名戴口罩男子由一輛七人車下車追截。事主逃跑至多個車位後被追上及斬傷，背包被搶去，歹徒其後乘車往東涌方向逃去。

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