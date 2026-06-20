首季錄9400宗騙案涉款逾18億 七成被捕人為傀儡戶口持有人 周一鳴籲市民勿貪圖小利成騙徒幫兇

香港警務處財富情報及調查科（FIIB）聯同香港金融管理局（HKMA）及香港銀行公會（HKAB）於今日（20日）在鑽石山荷里活廣場舉辦「反洗黑錢展覽」暨「反洗黑錢智囊團」（AML Think Tank）啟動禮，並頒發委任狀給40名「反洗黑錢大使」。智囊團的核心使命，是結合警方、監管機構及業界的專業智慧，合力制定更創新、更具感染力的宣傳策略，打擊「洗黑錢」，攜手將防騙及反洗黑錢訊息帶入學校、社區及每個家庭。

警務處處長周一鳴出席啟動禮致辭時表示，今年第一季，香港共錄得超過9,400宗騙案，較去年同期微減60宗，但損失金額超過18億5,000萬港元，比去年同期增加接近三億元（+18.6%）。此外，今年首季因詐騙及「洗黑錢」被捕的人士約有2,000人，當中約七成是傀儡戶口持有人。周一鳴強調，洗黑錢是詐騙產業鏈的核心一環，我們必須從源頭着手，呼籲公眾：「銀行戶口唔租、唔借、唔賣」，切勿貪圖小利成為騙徒幫兇。

警務處財富情報及調查科自2021年成立以來，一直透過專業培訓、創意宣傳及精準對接推動反洗黑錢教育，包括定時舉辦「反洗黑錢月」、推出漫畫《黑金陷阱》、教育刊物《黑白分明》及微電影《左右人生》等。未來，智囊團將以長期系統化的組織架構，持續聯繫金融業界、社會團體及青少年，將反洗黑錢文化植根社區。

一連兩日（6月20至21日）的「反洗黑錢展覽」設有6大主題展區。透過寫實的微電影、遊戲攤位及專題講座，以「貼地、互動、入腦」的方式提升公眾對洗黑錢罪行的警覺性。活動吸引超過數千名市民、青少年及家庭參與，場面熱鬧。

警方提醒市民，切勿借出、出租或出售戶口予他人，包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等，如戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能干犯「洗黑錢」罪；市民如發現戶口有任何不尋常交易，或懷疑被人利用作不法用途，應立即取消戶口及報警求助；如任何人協助他人處理來歷不明的金錢，亦有可能干犯「洗黑錢」罪行。