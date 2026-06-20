灣仔食水管爆裂｜完成緊急維修工程 水務署：食水供應陸續恢復正常

灣仔天樂里一條直徑250毫米的食水管今日（20日）突然爆裂，供應予鵝頸橋街市附近一帶的食水一度暫停，嚴重影響附近食肆的生意。水務署其後派工程人員進行緊急維修工程，又派出水車及水箱予附近商戶。至傍晚6時左右，水務署表示維修工程已經完成，食水供應亦已於下午約5時半開始陸續恢復正常。

事發於清晨近6時，天樂里近灣仔道一條地下食水管爆裂，大量食水夾雜沙石從行人路湧出，附近街道水浸，電車服務一度受阻。水務署人員到場關水掣搶修，又派員主動為商戶送上臨時食水。

相關新聞 : 灣仔爆食水管泥水淹路面 水務署預計凌晨零時恢復食水供應 電車服務一度受阻

水務署表示，在維修過程中，署方與灣仔民政事務處及當區區議員緊密聯繫，在受影響大廈及商戶附近放置水車及水箱提供臨時食水，並為有需要的居民及商戶提供適切的協助，以盡量減低對市民的影響，包括署方人員亦主動為商戶送上臨時食水，附近商戶可大致繼續營業。